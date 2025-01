Cały czas uważam, że jest to człowiek bezwzględny. To jego wczorajsze zachowanie na spotkaniu w Ciechanowie też go demaskuje. Pokazuje pewne jego cechy osobowości - stwierdził prof. Antoni Dudek, odnosząc się do reakcji Karola Nawrockiego na słowa księdza Jana Jóźwiaka, które padły podczas spotkania z wyborcami w Ciechanowie.