Wielu prawników wchodzących w skład zespołu Smitha pracowało w Departamencie Sprawiedliwości od lat, zajmując się sprawami korupcji i bezpieczeństwa narodowego – zauważa Reuters.



Zwolnienia w Departamencie Sprawiedliwości USA przed zatwierdzeniem przez Senat nowej prokurator generalnej

Sam Trump twierdził, że sprawy karne wytaczane mu mają charakter polityczny, a prokuratora Smitha nazywał „obłąkanym”, z kolei Departament Sprawiedliwości z czasów administracji Joe Bidena określał jako „Departament Niesprawiedliwości” i zapowiadał zmiany, które mają sprawić, by nie był on już „bronią” wykorzystywaną do walki z przeciwnikami politycznymi.



Smith, podsumowując ustalenia śledczych w specjalnym raporcie stwierdził, że dowody zebrane przez nich były wystarczające, by skazać Trumpa za próbę zmiany wyników wyborów prezydenckich w USA

Informacja o zwolnieniach w Departamencie Sprawiedliwości pojawiła się tego samego dnia, gdy najwyższy rangą prokurator federalny w Waszyngtonie, nominowany przez Trumpa, Ed Martin, rozpoczął przegląd przypadków, w których uczestnikom szturmu na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku stawiano zarzut utrudniania śledztwa.



Decyzje te są postrzegane jako realizacja zapowiedzi wyciągnięcia odpowiedzialności wobec prokuratorów, którzy w ciągu czterech lat administracji Joe Bidena ścigali Donalda Trumpa i jego zwolenników biorących udział w szturmie na Kapitol.



Zwolnienia w Departamencie Sprawiedliwości miały miejsce przed zatwierdzeniem przez Senat nominacji Pam Bondi na prokuratora generalnego. Senat ma zająć się jej kandydaturą w środę.