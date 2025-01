Ameryka straszy cłami. Latynosi: prawdziwy priorytet Donalda Trumpa

Kolumbia to tradycyjnie jeden z najbardziej solidnych sojuszników USA

W niedzielę konflikt przeniósł się do Kolumbii. Tu lewicowy prezydent Gustavo Petro kazał zawrócić dwa kolejne samoloty wojskowe z uchodźcami lecące tym razem do jego kraju. Trump odpowiedział na to groźbą wprowadzenia 25-procentowych, a po tygodniu 50-procentowych ceł. Rzuciłyby one kolumbijską gospodarkę na kolana, bo 1/3 eksportu wysyła ona do USA. I to tym bardziej, że Biały Dom zagroził także wprowadzeniem blokady transakcji finansowych z Bogotą. Po czymś takim Petro dał za wygraną i zgodził się na lądowanie amerykańskich samolotów wojskowych. – Amerykę znowu się szanuje – ogłosił tryumfalnie Trump.

Kolumbia to tradycyjnie jeden z najbardziej solidnych sojuszników USA. Jego zrażenie może kosztować Waszyngton sporo, tym bardziej w perspektywie rozgrywki z reżimem Nicolasa Madura w sąsiedniej Wenezueli. Wiele zresztą wskazuje na to, że Trump chciał tu zagrać pokazowo, aby skłonić do ustępstw inne kraje, skąd nie chciałyby przyjmować swoich obywateli z USA. Na 14 mln nielegalnych imigrantów tylko niespełna 200 tys. to Kolumbijczycy.

Wprowadzenie karnych ceł na import z Meksykiem doprowadzi do znaczącego wzrostu cen w USA

O powodzeniu planów Trumpa przesądzi rozgrywka z Meksykiem. Prezydent Claudia Sheinbaum nie zgodziła się na lądowanie amerykańskich samolotów wojskowych, choć powiedziała, że „jak zawsze” jej kraj przyjmie meksykańskich imigrantów. Ocenia się, że wśród osób mieszkających w USA bez papierów przynajmniej 4 miliony to Meksykanie. Trump ostrzegł, że jeśli kraj nie będzie w pełni współpracował w sprawie przemytu narkotyków do Stanów i ukróceniu nielegalnego pobytu jego obywateli za północną granicą, wprowadzi o 1 lutego 25-procentowe karne cła.

Obroty handlowe przez granicę przekraczają jednak 1,2 biliona dolarów przy niemal równym eksporcie i imporcie do i z USA. Meksyk stał się największym partnerem handlowym dla Stanów po tym, jak z powodu wysokich ceł wiele firm z Chin (ale też z Europy Zachodniej) zaczęło przenosić tu produkcję