Donald Trump zmienia nazwę Zatoki Meksykańskiej. Wielka Brytania: Nie będziemy jej używać

Decyzji Donalda Trumpa ws. zatoki sprzeciwił się już Meksyk, którego władze zaznaczają, że inne kraje wciąż będą nazywać akwen jego historyczną nazwą. - Dla nas to nadal Zatoka Meksykańska, dla całego świata to nadal Zatoka Meksykańska — powiedziała we wtorek Claudia Sheinbaum, prezydent Meksyku. Wcześniej polityk zażartowała także, że ​​Meksyk powinien nazywać Stany Zjednoczone „Meksykańską Ameryką”.

Decyzja o zmianie nazwy Zatoki Meksykańskiej nie była jedynym kontrowersyjnym krokiem Donalda Trumpa w tej kwestii. W tym samym rozporządzeniu prezydent USA zadecydował też, że najwyższa góra Ameryki Północnej, Denali, ponownie będzie nosić imię prezydenta Williama McKinleya. Góra ta zmieniła nazwę w 2015 roku, decyzją Baracka Obamy, który w ten sposób odpowiedział na apele rdzennych mieszkańców Alaski. W tym przypadku Wielka Brytania postanowiła zaakceptować zmianę, zaznaczając, że Denali leży w całości na terytorium Stanów Zjednoczonych, co daje amerykańskim władzom prawo do decydowania o jej nazwie.

Zmiany dwóch nazw geograficznych mają być hołdem dla „amerykańskiej wielkości” – wynika z zapisów rozporządzenia wykonawczego Trumpa.