„Doświadczenie dziekana Wydziału Zarządzania UG, pierwszego rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, radnej pomorskiego sejmiku, czterokrotnej posłanki na Sejm, deputowanej do Parlamentu Europejskiego, wieloletniej prezeski stowarzyszenia »Polka potrafi« i gdyńskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami nauczyło mnie, że sukces gwarantuje praca zespołowa” - napisała Senyszyn, apelując o pomoc w zebraniu niezbędnych do zarejestrowania jej kandydatury 100 tys. podpisów. „Wybierzmy wspólnie lepszą przyszłość” - zakończyła.

Kim jest Joanna Senyszyn?

Joanna Senyszyn w lutym skończy 76 lat. Deklaruje, że jest ateistką i feministką. W latach 1975-1990 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a w latach 1980-1995 – do NSZZ „Solidarność”. Jest ekonomistką i nauczycielką akademicką, w 1996 r. otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych. Z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1998-2001 zasiadała w pomorskim sejmiku. W 2001 r. z listy SLD i Unii Pracy po raz pierwszy dostała się do Sejmu. W 2005 r. i 2007 r. ponownie uzyskiwała mandat posłanki.

Senyszyn w 2004 r. bez powodzenia ubiegała się o miejsce w Parlamencie Europejskim. Pięć lat później uzyskała mandat eurodeputowanej i dołączyła do frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.

W 2005 r. Senyszyn została wiceprzewodniczącą SLD. W 2011 r. chciała stanąć na czele Sojuszu, ponownie jednak została wiceszefową partii (sprawowała tę funkcję do 2016 r.). W 2014 r. Senyszyn pożegnała się z europarlamentem (nie uzyskała reelekcji), rok później nie udało jej się dostać do Sejmu z list Zjednoczonej Lewicy, a w 2018 r. - do sejmiku pomorskiego. W 2019 r. Joanna Senyszyn została posłanką. W trakcie kadencji odeszła z klubu Lewicy i współtworzyła koło PPS (pożegnała się potem z tą formacją). W 2023 r. nie udało jej się wystartować w wyborach do Senatu (nie zebrała podpisów).