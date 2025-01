Zaprzysiężenie Donalda Trumpa. Dzień, który zmieni Amerykę

Czytaj więcej Polityka Donald Trump dobił Justina Trudeau Wiosną nowym premierem Kanady niemal na pewno będzie przywódca Partii Konserwatywnej Pierre Poilievre. Elon Musk poparł jego kandydaturę.

Trump zapowiada też zamknięcie granicy z południowym sąsiadem. To 3326 km, często przez teren pustynny. Linia właściwie niemożliwa do upilnowania. Stephen Miller, przyszły zastępca szefa administracji Białego Domu, uściśla, że chodzi tylko o nielegalnych imigrantów. Ale i to zadanie może okazać się ponad siły dla amerykańskiej straży granicznej.

W pierwszym dniu urzędowania Trump chce objąć amnestią osoby wtrącone do więzienia za udział w szturmie na Kapitol 6 stycznia 2021 r. Chodzi o około 1,5 tys. skazanych, w niektórych przypadkach za atak na policjantów. To ruch, który znów wznieci spór o to, co mają oznaczać rządy prawa i demokracja w Ameryce.

Pożary w Los Angeles pokazały Amerykanom, jaka jest cena zmiany klimatu

W tym samym czasie prezydent zamierza podpisać dekrety znoszące ograniczenia w działalności gospodarczej mające powstrzymać ocieplenie klimatu. Chodzi w szczególności o wznowienie procesu wydobycia ropy i gazu poprzez bardzo szkodliwy dla środowiska proces szczelinowania hydraulicznego. Bezprecedensowe pożary w Los Angeles przypominają jednak Amerykanom, jak wysoką cenę mogą zapłacić za dalszą zmianę klimatu. To jest wyzwanie, w którego rozwiązanie Joe Biden zaangażował się jak żaden prezydent w historii USA.

Mniej precyzyjnie brzmi zapowiedź „walki od pierwszego dnia” z tzw. Deep State: ukrytymi strukturami państwowymi, jakie rzekomo miałyby próbować blokować działania prezydenta. Amerykańskie media obawiają się, że będzie to oznaczało zwolnienie dziesiątek tysięcy urzędników, którzy do tej pory mieli gwarantowane miejsce pracy. Jednocześnie administracja Trumpa ma znieść wszelkie regulacje, które krępują działalność gospodarczą. Jeśli miałaby zostać wprowadzona nowa ustawa, to pod warunkiem, że dziesięć zostanie zniesionych. To część zadania „odchudzenia” państwa, jakie Trump powierzył najbogatszemu człowiekowi świata Elonowi Muskowi i swojego byłemu rywalowi Vivekowi Ramaswamy’emu.