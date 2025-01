Meksyk może być pierwszą ofiarą Trumpa

Czytaj więcej Dyplomacja Czy Władimir Putin zostanie aresztowany w Meksyku? Jest jasna deklaracja Rząd Ukrainy chce, by prezydent Rosji Władimir Putin został aresztowany w Meksyku, jeśli zignoruje nakaz aresztowania wydany przez MTK i w październiku pojawi się na inauguracji prezydent Meksyku. Do sprawy odniósł się urzędujący prezydent Andrés Manuel López Obrador.

Tyle że spełnienie żądań Trumpa jest niezwykle trudne. Meksyk wypowiedział „wojnę narkotykom” już blisko 20 lat temu. Od tego czasu zginęło w niej niemal pół miliona osób, a 90 tys. zaginęło. Mimo to narkotyki płyną do USA coraz szerszym strumieniem. Część z nich, jak fentanyl, heroina i metamfetamina, są produkowane na miejscu (ten pierwszy dzięki komponentom z Chin), inne – jak kokaina – są sprowadzane głównie z Kolumbii.

Meksykańskie gangi narkotykowe, wśród których największymi są Sinaloa i Jalisco, uzyskały tu właściwie monopol, marginalizując w szczególności kolumbijski kartel Medellin. Dzięki gigantycznym środkom finansowym korumpują meksykańską administrację, wymiar sprawiedliwości i siły porządkowe, de facto kontrolując znaczną część kraju. Do tego stopnia, że Amerykanie podejrzewają, iż sam AMLO był z nimi powiązany finansowo. Jednak „wojna z narkotykami” jest też wielką klęską samej Ameryki, która od 2007 r. przekazała na ten cel Meksykowi przeszło bilion dolarów. Tylko w ub.r. z powodu przedawkowania fentanylu zmarło ponad 80 tys. Amerykanów.

Meksyk nie jest gotowy na przyjęcie nielegalnych imigrantów, których Trump chce odesłać z USA

Równie trudne do spełnienia będą żądania Trumpa w sprawie imigrantów. Chce on wydalić około 12 mln osób, które przebywają w USA nielegalnie. Byłaby to największa taka operacja w historii kraju. Ogromna większość z nich to Latynosi. Jednak Meksyk nie jest przygotowany na przyjęcie tak wielu imigrantów, szczególnie że m.in. Wenezuela zamknęła granice dla własnych obywateli.

Jest jeszcze jeden potencjalny punkt sporny: polityczny. Sheinbaum wprowadziła reformę, która zakłada wybór wszystkich sędziów w drodze powszechnego głosowania. Wielu ekspertów uważa, że to podważa niezależność wymiaru sprawiedliwości. Ale to tylko początek: chce ona też podporządkować władzom m.in. system bankowy. Wszystko w imię radykalnej, lewicowej agendy, której nie cierpi Trump i jego sekretarz stanu Mario Rubio. Przekazanie przez Meksyk na zasadzie humanitarnej całego tankowca ropy Kubie przepełniło w Mar-a-Lago czarę goryczy.