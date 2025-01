Grzegorz Braun wystartuje na prezydenta? Sławomir Mentzen mówi o plotkach

Konfederacja. Sławomir Mentzen odniósł się do doniesień na temat Grzegorza Brauna

W sobotę Mentzen spotkał się z mieszkańcami Żywca. „Niewiarygodna frekwencja na spotkaniu w Żywcu! Cała masa pozytywnej energii!” - napisał w mediach społecznościowych.

- Myślę, że to ludzie nieżyczliwi Grzegorzowi Braunowi rozpuszczają takie plotki. Grzegorz Braun jest wielkim patriotą Konfederacji, przecież nie chciałby jej rozbicia – powiedział poseł, pytany przez Polską Agencję Prasową o komentarz do doniesień na temat ewentualnego startu Brauna. Kilka dni temu Mentzen był pytany o ewentualny start Brauna w RMF FM. - Konfederacja już wybrała swojego kandydata, jestem nim ja, więc nie ma możliwości, by było dwóch kandydatów. Grzegorz Braun zawsze był wielkim patriotą konfederacyjnym i nie wierzę w to, że dla swoich ambicji chciałby rozbić nasz projekt polityczny – powiedział wówczas.

O tym, że w wyborach prezydenckich może startować Grzegorz Braun lub Janusz Korwin-Mikke (w przeszłości jeden z czołowych polityków Konfederacji, który w wyborach w 2023 r. nie uzyskał reelekcji w wyborach do Sejmu) „Rzeczpospolita” pisała na początku grudnia. Co start lidera Konfederacji Korony Polskiej oznaczałby dla Konfederacji Wolność i Niepodległość? — Będzie to koniec Brauna w naszej partii - powiedział Onetowi niewymieniony z nazwiska przedstawiciel partii. Grzegorz Braun deklarował do tej pory, że nie zamierza kandydować w wyborach prezydenckich w 2025 r. Cytowany przez Onet polityk Konfederacji ocenił, że Braun „raczej wystartuje”. Dodał, że według niego Braun liczy na dobry wynik, który pozwoli mu wzmocnić pozycję swojej formacji w Konfederacji.