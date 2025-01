Donald Trump planuje spotkanie z Władimirem Putinem. „To okropny bałagan”

Trump twierdzi, że spotkaniem zainteresowany jest również rosyjski prezydent. – On chce się spotkać i się umawiamy – zapewnił prezydent-elekt. Jednak rosyjska agencja informacyjna Tass zacytowała rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który stwierdził, że Stany Zjednoczone nie zwróciły się jeszcze formalnie o spotkanie.

Donald Trump chce zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą

Trump obiecał wynegocjować zakończenie wojny na Ukrainie wkrótce po objęciu urzędu, które ma odbyć się 20 stycznia. Wyraził też sceptycyzm co do wsparcia militarnego i finansowego USA dla Kijowa.

– Prezydent Putin chce się spotkać. Powiedział to nawet publicznie i musimy już zakończyć tę wojnę. To okropny bałagan – stwierdził.

Trump mianował na specjalnego wysłannika swojego rządu na Ukrainę i Rosję Keitha Kellogga, byłego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego i emerytowanego generała-porucznika armii amerykańskiej.

Kellogg przedstawił swoje pomysły na to, jak Stany Zjednoczone mogłyby zakończyć wojnę w artykule opublikowanym w kwietniu ubiegłego roku przez America First Policy Institute. To zespół doradców popierający Trumpa.