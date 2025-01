Co dalej z Andrzejem Dudą? Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję

reelekcji na lata 2026-2033 ośmiu członków indywidualnych oraz dwóch zależnych, których 8-letnia kadencja dobiega końca, ale nie przekraczają limitu wieku,

reelekcji na lata 2026-2029 Spyrosa Capralosa, który pod koniec roku przekroczy limit wieku dla członka zwyczajnego MKOl (70 lat),

zmiany statusu Meherezy Boussayene i Nevena Ilicia z członków zależnych, będących przedstawicielami narodowych bądź kontynentalnych komitetów olimpijskich, na indywidualnych,

zmiany statusu Marisol Casado i Zaiqinga You, których kadencja dobiega końca, z członków w zwyczajnych na członków honorowych,

przyjęciu do MKOl jako członka indywidua l nego Tony’ego Estangueta.

Propozycje, które zostały przedstawione przez Komitet Wykonawczy, są przez Sesję właściwie zawsze zatwierdzane. To oznacza, że liczba członków zwyczajnych (dzielą się na 70 indywidualnych oraz 45 zależnych, których miejsce w MKOl jest związane z funkcją wykonywaną w międzynarodowej federacji sportowej, narodowym komitecie olimpijskim bądź komisji zawodniczej) spadnie ze 110 do 109. Zawieszony pozostaje Ahmed Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah. Limit członków MKOl to 115.

Czy i kiedy Andrzej Duda może zostać członkiem MKOl?

Andrzej Duda, jeśli jego kandydaturę zatwierdzi Komitet Wykonawczy, członkiem MKOl będzie mógł zostać najwcześniej w lutym przyszłego roku podczas sesji przy okazji igrzysk w Mediolanie, choć prezes PKOl Radosław Piesiewicz niedawno zapewniał w mediach, że dojdzie do tego jeszcze w marcu. - Poczekajmy. Czas pokaże, co się wydarzy - wciąż przekonuje w rozmowie z „Rz”.

Ewentualne przyjęcie Dudy do MKOl nie wpłynie na obecną pozycję Mai Włoszczowskiej, która pozostanie w ruchu olimpijskim do 2028 roku. Jej członkostwo jest zależne - związane z funkcją, którą pełni w Komisji Zawodniczej. Zatwierdzenie Dudy jako członka MKOl zamknie za to Włoszczowskiej drogę do kandydowania na członkinię niezależną, gdy wygaśnie jej mandat zawodniczy, bo każdy kraj może mieć tylko jednego takiego przedstawiciela, choć Karta Olimpijska przewiduje wyjątki.