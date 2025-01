Przeciwko Yoon Suk-yeolowi toczy się śledztwo w związku z zarzutami dotyczącymi próby przeprowadzenia rebelii – to jeden z zarzutów, przed którym urzędującego prezydenta nie broni immunitet. Yoon jest obecnie zawieszony w pełnieniu obowiązków po tym, jak parlament głosami opozycji i części parlamentarzystów partii rządzącej przegłosował jego impeachment. Jego sprawą zajmuje się obecnie Sąd Konstytucyjny, który w ciągu sześciu miesięcy zdecyduje, czy Yoon nadużył uprawnień i czy zostanie zdjęty z urzędu.



Prezydent Yoon Suk-yeol próbował wprowadzić w Korei Południowej stan wojenny

Yoon 3 grudnia 2024 roku wprowadził w Korei Południowej stan wojenny, powołując się na zagrożenie zewnętrzne ze strony Korei Północnej i zagrożenie wewnętrzne, jakie mają stanowić te siły w kraju, które sprzyjają Pjongjangowi. W czasie obowiązywania stanu wojennego zawieszone miały zostać prace parlamentu, a także działanie partii politycznych. Mimo że natychmiast po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie parlamentu pojawiło się wojsko, 190 parlamentarzystów zdołało przedostać się do sali obrad i przegłosować odwołanie stanu wojennego, co prezydent zaakceptował. To właśnie te wydarzenia stały się podstawą postawienia prezydentowi zarzutów dotyczących próby przeprowadzenia rebelii, za co w Korei Południowej grozi nawet kara śmierci.



Procedura impeachmentu prezydenta Korei Południowej Foto: PAP

Po tym jak prezydent Yoon trzy razy nie stawił się na wezwanie śledczych na przesłuchanie, sąd wydał nakaz jego aresztowania. 3 stycznia doszło do pierwszej, nieudanej próby jego aresztowania – policję i funkcjonariuszy Biura dochodzeń w sprawie korupcji dla urzędników wysokiego szczebla przed wejściem do rezydencji prezydenta zatrzymała jego ochrona - Prezydencka Służba Bezpieczeństwa (południowokoreański odpowiednik Secret Service), która - jak przekonywał jej szef - musi zapewnić bezpieczeństwo głowie państwa. Prawnicy Yoona argumentowali, że nakaz jego aresztowania został wydany niezgodnie z prawem i jest nieważny.



Nakaz aresztowania Yoona obowiązywał do 6 stycznia, ale 7 stycznia został przedłużony przez sąd.