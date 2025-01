By sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na gaz w związku z warunkami pogodowymi na początku 2025 roku, kraje Unii Europejskiej sięgnęły do zgromadzonych zapasów tego surowca. W tym roku przed sezonem grzewczym zgromadziły rekordowe ilości. I choć gaz na wolnym rynku podrożał, to zagrożenia, że go zabraknie, nie ma.