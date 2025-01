Krzysztof Bosak o Rafale Trzaskowskim. „Ten człowiek jest niebezpieczny”

Nie wiadomo, kogo poprze Konfederacja w drugiej turze wyborów

Zapytany został również o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. – Jeżeli TSUE nie chce pomóc harmonizować prawa polskiego z prawem unijnym to dziękuję i do widzenia, to jest ich problem, a nie nasz. Przestańmy się tak bardzo przejmować – stwierdził Bosak. My mamy swoje państwo i swój porządek prawny – dodał.

Polityk Konfederacji nie chciał powiedzieć, kogo jego ugrupowanie poprze w drugiej turze wyborów. – Na razie walczymy o to, aby w drugiej turze znalazł się Sławomir Mentzen – przypomniał. – Natomiast mogę powiedzieć, kogo ja nie popieram. Publicznie wiadomo, że nie popieram Rafała Trzaskowskiego. Ten człowiek jest niebezpieczny, bo się zadaje z globalistami. Wprowadza te wszystkie zwariowane programy klimatyczne, które mają sprawić że nie będziemy jeść mięsa, podróżować, kupować ubrań ani ogrzewać domów – ocenił