Za trzy tygodnie Aleksandr Łukaszenko wygra wybory prezydenckie

Gospodarka Łukaszenki nie upadła. Pomagają mu Rosja i Chiny

Pewna cześć społeczeństwa białoruskiego „przyzwyczaiła się” do dyktatury, o czym świadczą chociażby przeprowadzone w styczniu 2021 roku (czyli świeżo po masowych protestach) badania Chatham House, z których wynikało, że aż ponad 27 proc. ankietowanych chciało widzieć Łukaszenkę w fotelu prezydenckim. Co prawda z tamtych danych wynikało też, że Łukaszenko przegrałby jedynie z bankierem Wiktarem Babaryką. Pewnie dlatego nie dopuścił go do wyborów w 2020 roku, odebrał cały majątek i wsadził na 14 lat do więzienia. Jego historia była wyraźnym sygnałem dla pozostałych zamożnych Białorusinów – mają się trzymać z dala od polityki.

Zachodnie sankcje nie doprowadziły do załamania białoruskiej gospodarki. Pomogły rosyjskie kredyty (Białoruś dzisiaj jest największym dłużnikiem Kremla), ale też dostęp do chińskiego rynku (i innych państw trzecich). Według tegorocznych danych MFW Białoruś Łukaszenki pod względem PKB na głowę mieszkańca według parytetu siły nabywczej przewyższa wszystkie państwa byłego ZSRR (nie licząc krajów bałtyckich), ustępując jedynie Rosji i Kazachstanowi. W takiej sytuacji zwolennicy demokracji na Białorusi nie mogą też liczyć na strajki robotników, które jeszcze pięć lat temu przez reżimowe służby zostały stłumione w zarodku.