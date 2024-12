Gruzja zarządzana z tylnego fotela. Już nie demokracja, jeszcze nie dyktatura (WIDEO)

– Protesty opozycji nie są aż tak liczne, by wpłynęły na stanowisko Gruzińskiego Marzenia. To mogłoby mieć wpływ, gdyby na ulicach gruzińskich miast pojawiło się np. pół miliona ludzi, gdyby doszło do zajęcia budynków rządowych i służby nie mogłyby tego spacyfikować. Na to się nie zanosi – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Wojtasiewicz, analityk ds. Kaukazu Południowego w PISM.

W Gruzji wzmacnia się model autorytarny. W pewnym sensie kraj idzie drogą Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Będzie rządziła tam jedna partia bez żadnego wpływu opozycji, która utraci możliwości wygrania jakichkolwiek wyborów. Wojciech Wojtasiewicz, analityk ds. Kaukazu Południowego w PISM

– Po pierwsze, nie jest tak, że całe społeczeństwo jest przeciwne tej władzy. Mają swoich zwolenników. Po drugie, jest pewna apatia i część Gruzinów nie wierzy, że to cokolwiek zmieni. Bo wielokrotnie protestowali najpierw po wprowadzeniu ustawy o agentach zagranicznych (uderzyła w NGO, media – red.), ale też po ostatnich wyborach. Po trzecie, ludzie obawiają się też konsekwencji, aresztowania czy utraty pracy – dodaje.

Gruzja poszła drogą Białorusi. Ekspert: będzie rządziła tam jedna partia

Zaprzysiężenie Micheila Kawelaszwilego na prezydenta finalizuje przyjęcie całej władzy w kaukaskim państwie przez jedną partię. Z zaplecza Gruzińskim Marzeniem rządzi zaś najbogatszy oligarcha kraju Bidzina Iwaniszwili (jest honorowym przewodniczącym ugrupowania). To do niego dzwonił ostatnio prezydent Francji Emmanuel Macron, próbując powstrzymać kraj przed rezygnacją z integracji z Unią Europejską (ogłosił to niedawno rząd w Tbilisi).

Co na to Unia, z którą władze w Tbilisi (obecne i poprzednie) integrowały się od kilkunastu lat, a w grudniu 2023 roku uzyskały nawet status państwa kandydującego do Wspólnoty? Na razie nie ma mowy o jakichkolwiek poważnych sankcjach wobec władz w Tbilisi. Nie ma na to zgody Węgier i Słowacji.