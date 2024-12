Gruzja. Micheil Kawelszwili zaprzysiężony. Ustępująca prezydent opuściła rezydencję i dołączyła do protestów

Wielu Gruzinów od miesiąca protestuje przeciw licznym nieprawidłowościom w trakcie wyborów, w których zwyciężyła partia Gruzińskie Marzenie. Wyborowi Kawelaszwilego oraz sprzeciwia się sama Zurabiszwili a także partie opozycyjne oraz wielu Gruzinów.

Czytaj więcej Polityka Wybory w Gruzji. Prezydent ogłasza bojkot, polskie MSZ wyraża „zaniepokojenie” Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili ogłosiła, że nie uznaje wyników sobotnich wyborów parlamentarnych i wezwała do protestów. Opozycja zarzuca władzom fałszerstwo. Na sytuację w Gruzji zareagowało polskie MSZ, które wyraziło głębokie zaniepokojenie przebiegiem głosowania.

Protesty trwają od 28 listopada, kiedy to rząd zawiesił do 2028 roku rozmowy o wstąpieniu Gruzji do UE.