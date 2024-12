Trzaskowski jest aktualnie faworytem w sondażach. W trakcie spotkań i w prekampanijnym przesłaniu – co zapowiadał w przemówieniu w Gliwicach – stawia też na kwestie dotyczące siły i znaczenia polskich firm, szeroko pojętego „patriotyzmu gospodarczego". Jego sztabowcy zapowiadają, że kolejne elementy przesłania i samej kampanii będą systematycznie pokazywane w styczniu i później, zgodnie z doktryną, że nie wszystko może być ogłoszone naraz. Ale kilka nakreślonych już punktów ma być osią całej kampanii aż do maja – i to też ma być jeden z wniosków z poprzednich kampanii: konieczność utrzymania dyscypliny wokół tylko kilku, a nie kilkunastu tematów.

Romanowski czy masło? Tematy na świąteczny stół

Poza własnymi tematami czy planami sztabowcy już teraz muszą szybko reagować na nowe wydarzenia. I zastanawiają się, co będzie tematem świąteczno-noworocznych rozmów Polaków przy stołach czy w trakcie rodzinnych spotkań. Politycy z Nowogrodzkiej, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że ich zdaniem temat cen – zwłaszcza symbolicznych i memicznych już cen masła – zdominuje rozmowy i nastroje bardziej niż np. kwestie rozliczeń PiS czy kwestie związane z azylem Marcina Romanowskiego na Węgrzech. Nawrocki w ostatnich godzinach akcentuje też kwestie związane z migracją po zamachu w Magdeburgu. Tusk wzywa tymczasem prezydenta i PiS do przyjęcia rządowych planów dotyczących migracji.

Migracja to jeden z tematów, które, podobnie jak w USA, mogą zdaniem naszych rozmówców z PiS wpłynąć na wynik wyborów. I to nie tylko w kontekście bezpieczeństwa, ale też ekonomicznym. PiS uznaje również, że Trzaskowski jako wiceszef PO jest najbardziej ze wszystkich kandydatów reprezentujących koalicję rządzącą narażony na erozję poparcia związaną z nastrojami społecznymi, kwestiami cen energii czy żywności. To na pewno sztab Nawrockiego będzie eksploatował w tym i przyszłym roku. Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają też, że kampania Nawrockiego jest np. pod względem liczby ludzi na spotkaniach dużo bardziej rozkręcona niż kampania Andrzeja Dudy w analogicznym punkcie 2014 roku. Celem sztabu jest budowanie poczucia, zwłaszcza wśród zwolenników prawicy, że Nawrocki goni, a w końcu zrówna się z Trzaskowskim.

Wydarzenia ogólnokrajowe to również kryzys wokół PKW i SN. Tu reakcją jako pierwszy z kandydatów wykazał się Szymon Hołownia, który zaproponował tzw. „ustawę incydentalną”, która miałaby zabezpieczyć wybory od strony prawnej. Hołownia rozmawiał o projekcie z prezydentem Dudą i premierem Tuskiem. To wpisuje się też w jego strategię, która zakłada przejęcie wyborców zmęczonych sporem dwóch największych sił - zwłaszcza, gdy kampania będzie rozkręcać się jeszcze bardziej w 2025 roku.