Wcześniej decyzji ws. Dariusza Wieczorka publicznie – we wpisie w serwisie X – domagał się premier Donald Tusk. Przed dymisją Wieczorka Tusk rozmawiał o jego sprawie z Czarzastym.



Dariusz Wieczorek odchodzi z rządu po ujawnieniu danych sygnalistki

Wieczorek podał się do dymisji po serii publikacji Wirtualnej Polski. Najpoważniejszym zarzutem, jaki pojawił się wobec niego, było ujawnienie danych sygnalistki, która poinformowała go o nieprawidłowościach na Uniwersytecie Szczecińskim. Chodzi o sprawę Gabrieli Fostiak, przewodniczącej związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim. Fostiak w piśmie do Czarzastego prosiła o to, by minister nie ujawniał jej danych – ale Wieczorek przekazał pisma od niej rektorowi uczelni prof. Waldemarowi Tarczyńskiemu.

Czytaj więcej Polityka Dariusz Wieczorek podał się do dymisji. Czarzasty: Popełniono dwa błędy W ostatnim czasie dużo mówiło się o możliwej dymisji ministra nauki Dariusza Wieczorka, spekulowano także o przyszłości wiceszefa tego resortu Macieja Gduli. Na konferencji prasowej w parlamencie rozwiano wątpliwości.

- Zgodnie z opiniami prawnymi, (...) ta pani nie była sygnalistką. Pomijam fakt, że nie było jeszcze ustawy (o sygnalistach), bo ona dopiero wchodzi w życie 25 grudnia – tłumaczył się potem Wieczorek. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Wieczorek bronił się w ten sam sposób. - Pani przewodnicząca Związku Zawodowego nie mogła być sygnalistką, bo przepisy o sygnalistach nie funkcjonowały. Jej pismo było podbite pieczątkami: związku zawodowego i przewodniczącej związku. Dlatego została wzięta pod ochronę, jaka przysługuje związkowcom, nie może być zwolniona, itd. Urzędnicy nie mają możliwości działać niezgodnie z prawem. Po tej skardze podjęliśmy działania prozwiązkowe: wszczęliśmy dwa postępowania wyjaśniające. Pani przewodnicząca była informowana dwukrotnie, że nie może być w świetle prawa uznana za sygnalistę - nie sprzeciwiła się temu, za to pisała kolejne pisma ze skargami - mówił minister w rozmowie z Bogusławem Chrabotą.



Wirtualna Polska opisała też nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym Wieczorka, do którego nie wpisał on dwuhektarowej działki oraz wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych miejsca garażowego. Wszystko wskazuje na to, że był to efekt błędu, a nie chęci ukrycia majątku. W mediach społecznościowych Wieczorek zapowiedział, że „niezwłocznie dokona poprawek oczywistych błędów pisarskich w tekście oświadczenia majątkowego”.