Wybory w USA. Donald Trump przegrał w sondażu, wygrał w rzeczywistości. Zapowiedział pozew przeciwko gazecie

– Czuję, że muszę to zrobić. Tak naprawdę nie powinienem być tym, kto to zrobi. Powinien to zrobić Departament Sprawiedliwości albo ktoś inny – mówił w poniedziałek Trump na konferencji prasowej w Mar-a-Lago na Florydzie. I podkreślił, że Selzer, jako uznana analityczka, miała wyjątkową możliwość wywierania wpływu na opinię publiczną.

Myślę, że trzeba to zrobić, ponieważ są bardzo nieuczciwi. Potrzebujemy świetnych mediów. Potrzebujemy uczciwych mediów Donald Trump

J. Ann Selzer stanowczo przeczy zarzutom, nazywając je nieuzasadnionymi. – To stoi w sprzeczności z moją etyką zawodową – powiedziała w piątek w wywiadzie dla PBS. Jednocześnie przyznała, że ​​nie wie, „co poszło nie tak” w sondażu. Pytany w poniedziałek o komentarz przez CNN stwierdziła, że do sprawy odniesie się, gdy zobaczy dokumenty procesowe.



Gazeta „Des Moines Register” stanęła w obronie wiarygodności badania, publikując pełne dane demograficzne, metodologię oraz wyjaśnienia technicznych aspektów sondażu od Selzer.



Pozew Trumpa przeciwko Selzer to tylko część jego szerszej kampanii prawnej przeciwko mediom, które wielokrotnie oskarżał o stronniczość i manipulacje. Eksperci ostrzegają, że takie pozwy mogą inspirować polityków do nacisków na media, co potencjalnie zagraża wolności prasy.

Donald Trump kontra media

– Musimy oczyścić media z takich praktyk. To kosztuje, ale jest tego warte – przekonywał tymczasem w poniedziałek Trump.