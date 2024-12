Polska w niemieckich wyborach stawia na Friedricha Merza

– Merz deklaruje gotowość wysłania do Ukrainy niemieckich pocisków średniego zasięgu Taurus. Jest też bardziej otwarty na emisję unijnych obligacji, z których można by finansować wsparcie dla Ukrainy. To być może pozwoliłoby też na wsparcie przez UE Tarczy Wschód: polskiego systemu umocnień na granicy wschodniej i północnej – mówią nasi polscy rozmówcy.

Polska dyplomacja liczy, że z Merzem łatwiej będzie się porozumieć w sprawie unijnych obligacji na pomoc Ukrainie, odszkodowań dla ostatnich żyjących ofiar okupacji niemieckiej oraz kontroli na granicy

W czasie szczytu UE w lipcu w Brukseli Tusk zetknął się z twardym oporem w tej sprawie Scholza, co było powodem poważnego zgrzytu.

Inaczej niż Scholz, Merz podkreśla, że celem wojny powinno być „zwycięstwo” Ukrainy. Nie deklaruje jednak udziału Niemiec w ewentualnej europejskiej misji rozjemczej, która miałaby gwarantować pokój w Ukrainie. Musi brać pod uwagę pacyfistyczne nastroje wśród Niemców.

Czy Merz utoruje porozumienie z Polską w sprawie rozliczeń historii i migracji?

Również w sprawie przeszłości zdanie Berlina i Warszawy jest inne. W lipcu podczas pierwszych od lat polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych nie udało się uzgodnić kompensacji dla ostatnich żyjących ofiar okupacji nazistowskiej. – Liczymy, że z Merzem udałoby się osiągnąć postęp także w kwestiach historycznych – podkreślają nasi rozmówcy.

Ich zdaniem możliwa byłaby także lepsza koordynacja między Berlinem i Warszawą w sprawach migracyjnych. Niemcy od wielu miesięcy utrzymują kontrole m.in. na granicy na Odrze i Nysie, co jest sprzeczne z porozumieniami z Schengen.