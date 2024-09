Scholz zdecydował się poprzeć przyjęcie Ukrainy do UE, choć będzie to bardzo kosztowne

Jednak mimo oporów (w szczególności we własnej partii) zdołał dokonać wiele. Poza Ameryką nie ma kraju, który przekazałby większą (w liczbach bezwzględnych) pomoc dla Kijowa. Na front ukraińsko-rosyjski trafiły już niemieckie czołgi czy haubice, rzecz niedawno nie do pomyślenia w przesiąkniętym pacyfizmem kraju. Scholz utrzymywał tu ścisłą koordynację z działaniami administracji Joe Bidena. Niemcy poparły też przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej, choć oznaczać to będzie gigantyczne koszty i całkowitą zmianę charakteru Wspólnoty. Zdołały też w krótkim czasie znaleźć alternatywę dla importu rosyjskiego gazu.

Jeśli wierzyć sondażom, z przyszłorocznych wyborów federalnych wyjdzie zwycięsko CDU/CSU, zapewne dobierając sobie za mniejszościowego partnera SPD. Polska zna podobny układ z początków transformacji, kiedy postsolidarnościowa opozycja zapłaciła za konieczne, ale i bolesne reformy rynkowe. Ledwie cztery lata po upadku komunizmu wybory wygrało SLD. Także w Berlinie następca Scholza może wywodzić się z formacji Angeli Merkel, która swoją strategią wobec Rosji doprowadziła do największej porażki polityki zagranicznej powojennych Niemiec. W naszym kraju koalicja SLD-PSL zasadniczo kontynuowała jednak politykę obozu Solidarności. Miejmy nadzieję, że podobnie będzie u naszych zachodnich sąsiadów.