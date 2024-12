W 2015 roku, gdy prezydentem elektem był Duda, pałacyk znajdował się już w rękach spadkobierców dawnych właścicieli, jednak resort dyplomacji jeszcze go wynajmował. Kilka miesięcy później budynek kupił jeden z najbogatszych Polaków Roman Karkosik. Czy wynajem pałacyku dla elekta będzie wciąż możliwy? „Nie zostało przesądzone, w jakim miejscu rozpocznie urzędowanie prezydent elekt” – informuje biuro prasowe Kancelarii Prezydenta.

Na etatach dla pracowników i najmie siedziby nie kończą się jednak wydatki na rzecz nowej głowy państwa. Kancelaria zwiększyła też prognozowane koszty podróży zagranicznych, spodziewając się, że nowy prezydent będzie chciał zacząć urzędowanie od złożenia wizyt u najważniejszych partnerów.

W 2005 roku, w końcówce prezydentury Olka, zorganizowaliśmy spotkanie z nowo wybranym panem prezydentem Lechem Kaczyńskim i z panią Marią Kaczyńską. Wspólnie zjedliśmy obiad, wspominając stare dobre czasy, było bardzo sympatycznie. Jolanta Kwaśniewska w książce „Pierwsza dama”

Wszystko wskazuje więc na to, że przy przejmowaniu urzędu zostanie zachowana dobra praktyka, która rozpoczęła się w 2005 roku. Wówczas Aleksander Kwaśniewski, który dziesięć lat wcześniej był witany przez kucharza, zachował się inaczej, zapraszając Lecha Kaczyńskiego z małżonką na obiad, po zakończeniu którego zabrał prezydenta elekta do swojego gabinetu, by przekazać wszystkie sprawy, również te poufne. Podobnie było dziesięć lat później, gdy Anna i Bronisław Komorowscy zaprosili Andrzeja Dudę z żoną Agatą do Belwederu.

Zdaniem Danuty Waniek taki styl przekazywania urzędu świadczy o odpowiedzialność za państwo. – Andrzej Duda źle rozpoczął prezydenturę, od przyjęcia ślubowania od nieprawidłowo wybranych sędziów, którzy zrujnowali pracę Trybunału Konstytucyjnego. Być może chce lepiej ją zakończyć – komentuje.