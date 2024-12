- Posłowie przeżywają pewien specyficzny stan psychiczny, który powoduje, że strasznie się denerwują tym, co robią inni posłowie. Chodzi o tych, którzy konkurują w jednym okręgu. Miałem swego czasu, to było dawno temu, takie wydarzenia, że pewien młody, aspirujący dopiero poseł, ale dobrze mi znany, bo był moim asystentem przez pewien czas, alarmował jak jeden poseł z zupełnie innego pokolenia prowadzi bardzo ostro kampanię. Zadzwoniłem do tego swojego starego kolegi i zapytałem go, co robi z tym młodym. Odpowiedział, że nic. Pojechałem do stolicy tego okręgu wyborczego i relacja była jak 1:5 na korzyść tego młodego. Jestem przekonany, że on subiektywnie, a także jego małżonka, bo ona także interweniowała, byli subiektywnie uczciwi. Ich zdaniem każdy baner starszego posła był czymś niedopuszczalnym – tłumaczył Kaczyński.

Śledztwo i zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zapowiedziała kilka dni temu, że powstanie pierwszy akt oskarżenia – ma być gotowy na przełomie grudnia i stycznia, a obejmie ks. Michała Olszewskiego – prezesa fundacji Profeto oraz m.in. urzędniczki Urszulę D. i Karolinę K. – Na tym etapie planujemy skierowanie aktu oskarżenia wobec dziewięciu osób, obejmując je 21 zarzutami dotyczącymi głównie Fundacji Profeto i inwestycji „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”, ale także kilku innych konkursów przeprowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości – przekazał prok. Piotr Woźniak, szef zespołu śledczego, który bada tzw. aferę Funduszu Sprawiedliwości.