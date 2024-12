Dariusz Joński i Michał Szczerba ujawnili "porażający" raport o Karolu Nawrockim. "Jarosław Kaczyński znał tę analizę, bo ją zlecił"

- Jarosław Kaczyński dostał tę analizę, bo ją zlecił. To analiza, dotycząca kandydata, a dokładniej środowiska, jakim się otacza pan Karol Nawrocki. Pan Kaczyński tego publicznie nie powiedział. Razem z panem Szczerbą czujemy, że musimy poinformować o tym opinię publiczną, tym bardziej o samym kandydacie niewiele osób wie, a chciałoby wiedzieć więcej – mówił Michał Szczerba na konferencji poświęconej raportowi.

- Na pierwszej stronie tego dokumentu jest napisane, że pan Karol Nawrocki zna się z neonazistami i bardzo brutalnymi przestępcami z Gdańska. Już samo to powinno sprawić, że to nie raport powinien wylądować w koszu, tylko kandydat na śmietniku historii, a na pewno nie powinien kandydować. Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego – skoro Jarosław Kaczyński znał ten raport – podjął decyzję, żeby zaangażować całą machinę PiS, z pieniędzmi, konwencją, całym sztabem, zaangażować na rzecz tego człowieka – mówił Szczerba.

„Porażający” raport o Karolu Nawrockim

- Jesteśmy tutaj z jednej przyczyny. Sprawa jest arcypoważna, bo chodzi o kandydata, który chce walczyć o najwyższe stanowisko o pierwszego obywatela RP. Ten raport, który państwo poznacie, brzmi „Karol Nawrocki i jego środowisko”. Jest porażający w swej treści. Porażający, bo już tej chwili (Nawrocki) zajmuje funkcję publiczną, której nie powinien zajmować gdyby okazało się, że przynajmniej jedna dziesiąta opisanych tu spraw to prawda – powiedział.

- „Wbrew temu, co mówił ostatnio w mediach, Karol Nawrocki zna się z Olgierdem L. i Grzegorzem H., oraz innymi neonazistami oraz bardzo brutalnymi przestępcami z Gdańska. Doskonale orientuje się, jaka jest ich przeszłość i poglądy. Tak samo jak w przypadku 'Wielkiego Bu', sutenera występującego w walkach freaków, czy z promowanym przez Nawrockiego, a możliwym do powiązania ze światem przestępczym i neonazistami trenerem boksu„ – cytował Joński. - ”O tym, że Nawrocki mija się z prawdą, zaprzeczając niewygodnym znajomościom lub sprowadzając je do przypadkowych zdjęć ze spotkań, wie co najmniej 200-300 osób z ich zazębiających się kręgów towarzyskich”. Tak otwiera się raport o kandydacie PiS na prezydenta – mówił Joński.