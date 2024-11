Krzysztof Brejza: Wybory prezydenckie 2025 będą pierwszymi uczciwymi, w których startuje Rafał Trzaskowski

Brejza: Karol Nawrocki nie jest kandydatem obywatelskim. To kandydat aparatu PiS

W niedzielę PiS w czasie Kongresu obywatelskiego w Krakowie poinformowało, że w wyborach prezydenckich partia ta poprze prezesa IPN Karola Nawrockiego, który startuje w wyborach jako kandydat „obywatelski”.

- Ustawa o IPN nakłada bardzo szczególne walory na prezesa Instytutu. Wykładnia historyczna, która została dokonana, nawiązywała do lat 90. – angażowania się ówczesnej administracji państwowej w kampanię. Zdecydowanie te rozwiązania przyjęte w ustawie AWS-owskiej uniemożliwiają – w mojej ocenie – uczestniczenie panu Nawrockiemu w kampanii wyborczej. Jest to sprzeczne nie tylko z duchem neutralnego podejścia do funkcji prezesa IPN, ale też jest to sprzeczne wprost z ustawą - powiedział Brejza. - Apelujemy do pana Nawrockiego, by zrezygnował z bycia prezesem IPN. Nie można pogodzić funkcji prezesa IPN – który zajmuje się pracą badawczą, pracami historycznymi – z udziałem w kampanii wyborczej. Jak Kaczyński by nie malował Nawrockiego, to wszystko wychodzi – on nie jest kandydatem „obywatelskim”, to kandydat aparatu PiS. To jest czysty PiS, który wstydzi się swojej symboliki, ośmioletnich rządów, złodziejstwa, korupcji i nadużywania władzy – zaznaczył polityk. - Nie można realizować kampanii i być zaprzęgniętym przez aparat PiS-u w tę kampanię, bez uszczerbku dla obiektywizmu i neutralności urzędu, jakim jest bycie prezesem w IPN – dodał.

Eurodeputowany PO podkreślił również, że „ma poczucie, że Polakom należy się prawda w polityce”. - Jeżeli wyciąga się królika z kapelusza, to Polacy mają prawo zobaczyć, kto jest tym królikiem. Ta cała operacja medialna z Nawrockim to jest jedno wielkie oszustwo, a należy przedstawiać prawdę o kandydatach. Rafał Trzaskowski jest kandydatem autentycznym, aktywnym i niczego się nie wstydzi - zapewnił Krzysztof Brejza.