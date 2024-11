Lider PSL o wyborach prezydenckich 2025: Niektórzy kandydaci mogą się jeszcze zmienić

Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego komentuje decyzję Ukrainy ws. ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej

Podczas wtorkowej wizyty w Warszawie szefa ukraińskiego MSZ, Andrija Sybihy, ze strony ukraińskiej padła deklaracja o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych.



Kosiniak-Kamysz przypomniał, że PSL jasno stawiało sprawę, uzależniając zgodę na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej od przeprowadzenia ekshumacji. Na początku października mówił w rozmowie z Wirtualną Polską: - Pomoc militarna i humanitarna to działanie na rzecz bezpieczeństwa i człowieczeństwa, ale wejście do Unii Europejskiej to jest działanie na rzecz rozwoju, podnoszenia swojego poziomu funkcjonowania jako państwa. Żeby to spełnić, trzeba spełnić określone warunki, nie tylko ekonomiczne. To są warunki też podejścia do prawdy, do historii