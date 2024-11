Kogo PiS poprze w wyborach prezydenckich? Jest decyzja partii

Karol Nawrocki: Żyję z Polską w sercu, jestem gotowy zostać prezydentem

Kandydat PiS Karol Nawrocki został przywitany przez publiczność okrzykami „Karol”. - Dziękuję za państwa obecność tutaj, za tak miłe przyjęcie, dziękuję, że jesteście państwo ze mną tutaj, dziękuję. Tak, potwierdzam, to miejsce zwycięstw – powiedział, odnosząc się do słów prezesa PiS, że tu właśnie, w Hali „Sokół” Andrzej Duda rozpoczynał swą drogę do prezydentury.

Karol Nawrocki przedstawił się jako człowiek, który żyje tak, jak zebrani w hali, godnie, ale skromnie, dodał, że „żyje zawsze z Polską w sercu”. - Polska to moja miłość, jedyna miłość, o którą żona się nie pogniewa. Polska to moja miłość, dlatego jestem gotowy zostać prezydentem Polski – przekonywał.

Wybory prezydenckie w Polsce: Karol Nawrocki oficjalnie kandydatem popieranym przez PiS

„Rzeczpospolita” już 30 września pisała, że dr Karol Nawrocki zostanie wystawiony w wyborach prezydenckich, które będą odbywać się w przyszłym roku. Nawrocki – jak wynika z naszych informacji – sam przekonywał, że pokazanie go jako kandydata ruchu patriotycznego a nie tylko samej partii ma duży sens z jego punktu widzenia.

Nawrocki sam nie jest członkiem PiS, co utrudniałoby mu kandydowanie w potencjalnych prawyborach prezydenckich w samym PiS. Pomysł prawyborów został jednak ostatecznie zarzucony, podobnie jak idea, by kandydatami PiS byli prof. Przemysław Czarnek czy europoseł Tobiasz Bocheński.

Przemysław Czarnek miał negatywny elektorat. Karol Nawrocki wybrany, choć mało rozpoznawalny

Spotkanie obywatelskie PiS odbywa się w krakowskiej Hali Sokoła – miejscu, które Rafał Bochenek, rzecznik tej partii, określił jako „historyczne i szczególne dla szerokiego środowiska polskich patriotów”. – Niedzielne wydarzenie ma charakter społeczny, a chęć udziału w nim można zgłosić za pośrednictwem biur naszych parlamentarzystów. To początek naszej wspólnej wielomiesięcznej drogi, ciężkiej pracy i współpracy tych wszystkich, którym sprawy naszej ojczyzny nie są obojętne. To czas solidarności i jedności, bo tylko w ten sposób możemy budować pomyślną przyszłość Polski – mówił wcześniej Bochenek, cytowany przed media.

W spekulacjach dotyczących osoby, którą poprze PiS, przewijały się najczęściej cztery nazwiska, a do końca w grze pozostały dwa – Karol Nawrocki i Przemysław Czarnek. Zapowiedzi wskazujące poparcie PiS dla przechylały jednak szalę w stronę Nawrockiego. Przed ogłoszeniem kandydata partia zleciła badania, które miały pozwolić wyłonić osobę mającą szansę na zwycięstwo w II turze wyborów prezydenckich. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że badania wskazywały, iż Przemysław Czarnek ma duży elektorat negatywny, z kolei Karol Nawrocki jest stosunkowo słabo rozpoznawalny.