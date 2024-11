Kampania prezydencka ruszy na początku przyszłego roku. Podano dokładną datę

Z przepisów wynika, że głosowanie w pierwszej turze w wyborach prezydenckich powinno odbyć się w jedną z czterech niedziel maja (4, 11, 18 lub 25 maja). Eksperci już spekulują, która z tych dat jest najbardziej prawdopodobna.

Reklama

Marszałek Szymon Hołownia nie zdecydował, kiedy odbędą się wybory

Marszałek Hołownia nie przekazał jeszcze żadnej informacji na ten temat. Stwierdził, że Szymon Hołownia podczas spotkania w Rypinie ogłosił, że swoją decyzję ogłosi 8 stycznia. Dodał, że żadna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Czytaj więcej Polityka Nowy sondaż prezydencki: Wybór KO bez wpływu na wynik wyborów prezydenckich? W najnowszym sondażu prezydenckim United Surveys dla Wirtualnej Polski zbadano, jakim wynikiem zakończyłaby się I i II tura wyborów prezydenckich w zależności od tego, czy kandydatem KO byłby Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski.

— 8 stycznia zacznie się kampania, zacznie się ten proces, gdy kandydaci będą mogli w przejrzysty sposób konkurować, zbierać podpisy, dbać o to, żeby te wybory były zrobione tak, jak powinny być zrobione, czyli w atmosferze spokoju i fair play — powiedział marszałek Sejmu. – Nie podam jeszcze daty wyborów, bo tutaj tych dat jest kilka do wyboru. Zanim ją podam, muszę się skonsultować jeszcze z Państwową Komisją Wyborczą. Na pewno będzie to któryś z dni w maju — dodał.

Trzech oficjalnych kandydatów na prezydenta Polski

Art. 289 Kodeksu wyborczego mówi, że marszałek Sejmu zarządza wybory nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. Kadencja Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia.