Jest nowy sondaż CBOS. Ogromny skok poparcia jednej z partii

Oddanie głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 32 proc. ankietowanych przez CBOS. Oznacza to spadek poparcia – o 2 pkt. proc. – w porównaniu z poprzednim badaniem, przeprowadzonym dwa tygodnie temu.

Reklama

Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość – obecnie na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 31 proc. odpowiadających. Zjednoczona Prawica zanotowała największy wzrost poparcia wśród wszystkich ugrupowań – aż o 6 pkt. proc.



Sondaż CBOS: PiS o włos za KO. Powód? Wybory w USA

W opracowaniu, przygotowanym przez CBOS, jako możliwy powód tak dużych zmian wprost wskazano zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, które być może „wywołało w percepcji politycznej Polaków coś, co w socjologii określa się jako efekt demonstracji”. „Okazało się, że w USA niedoceniana, m.in. w sondażach, republikańska prawica zwyciężyła w wyborach (choć zbierając mniej bezpośrednich głosów wyborców, ale zyskując więcej głosów elektorskich). Krajową pochodną tego zwycięstwa wydaje się obecny wzrost poparcia dla PiS, postrzeganego jako sojusznik Donalda Trumpa, który dokonał się jednak nie tyle kosztem spadku poparcia dla ich politycznych konkurentów, co – jak można sądzić – przede wszystkim w wyniku powrotu wyborców PiS, którzy wcześniej zwątpili i przeszli do kategorii wyborców niezdecydowanych” – czytamy w raporcie.

Na najniższym stopniu podium w sondażu uplasowała się Konfederacja. Poparcie dla niej wzrosło w porównaniu z poprzednim pomiarem o 1 pkt. proc. Formacja, której liderami są Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, obecnie legitymuje się poparciem 13 proc. ankietowanych.