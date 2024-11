Radosław Sikorski: W prezydenturę trzeba wejść z marszu. Nie można się uczyć na urzędzie

Gościem porannego programu Jacka Nizinkiewicza był Radosław Sikorski. Szef MSZ mierzy się Rafałem Trzaskowskim w prawyborach Koalicji Obywatelskiej, które wyłonią kandydata tego ugrupowania na prezydenta.

Reklama

Podczas rozmowy polityk zapytany został między innymi o to, dlaczego zdecydował się ubiegać o to, by być głową państwa. - Będzie przetasowanie architektury bezpieczeństwa w naszym regionie. Nie można się uczyć na urzędzie – trzeba wejść w to z marszu. Na sprawach geopolityki, obronności i polityki bezpieczeństwa znam się obiektywnie lepiej niż Rafał Trzaskowski. Dłużej w tym robię - zaznaczył Sikorski.

Czytaj więcej Polityka Premier Donald Tusk o prawyborach w KO. "Jak jedna pięść" "Niezależnie od wyniku Koalicja będzie w tych wyborach jak jedna pięść" – zapewnił Donald Tusk, odnosząc się do piątkowych prawyborów prezydenckich w KO. Premier zaznaczył także, że "jest dumny" z Rafała Trzaskowskiego oraz Radosława Sikorskiego.

Radosław Sikorski: Władimir Putin nie poważy się na NATO

Radosław Sikorski dużo mówił także o wojnie na Ukrainie. - Nie ma dnia, żeby Rosjanie nie wzmagali ataków, nie używali nowych rodzajów broni, nie ściągali na front najemników, na przykład północnokoreańskich. To są fakty - powiedział szef MSZ. - A przy tym nie wiadomo, jak zareaguje na to nowa administracja amerykańska. Chodzi o to, żeby Polska wyszła z tego kryzysu jako jeden z decydentów, a nie jako ofiara, jak to w przyszłości bywało. Idą ważne rozstrzygnięcia i udowodniłem – chociażby warszawskim spotkaniem szefów dyplomacji Polski, Niemiec i Francji z udziałem Włoch – że Polska wróciła do unijnej Wielkiej Piątki - dodał.

Sikorski zapytany został również, czy możemy spodziewać się w Polsce wojny. - Władimir Putin nie jest w stanie wygrać w Ukrainą, więc tym bardziej nie będzie aż tak szalony, by poważyć się na NATO. Swoją misję widzę jako oddalanie tej wojny, jak najdalej od naszych granic. Bywałem na wojnach – wiem jaki to horror, i dlatego jestem zdeterminowany, by Polskę od tego zabezpieczyć - zaznaczył polityk.