– Dla prawie 80 milionów Amerykanów, negowanie wyborów, publiczne procesy, 6 stycznia nie były aż tak ważne jak to, co sprawiło, że zagłosowali na Trumpa, by wrócił do Białego Domu. Z tego powodu wraz z Joe zdecydowaliśmy, że musimy nie tylko zacząć mówić o Donaldzie Trumpie, ale również z nim porozmawiać – powiedziała Brzezinski.

Po ostatnich wyborach, po których Partia Republikańska będzie miała od stycznia w swoich rękach wszystkie trzy gałęzie władzy, czyli Biały Dom, Senat i Izbę Reprezentantów, Partia Demokratyczna oraz media krytycznie nastawione do Trumpa analizują nową rzeczywistość, zastanawiając się nad swoim miejscem w niej, nad tym jak dotrzeć do większości Amerykanów oraz czy powinni coś zmienić w swoim przekazie.

Czy amerykańskie media boją się zemsty Donalda Trumpa?

Spotkanie Scarborough i Brzezinski z Trumpem wyszło z ich inicjatywy, choć przypieczętowane zostało zgodą stacji telewizyjnej. To próba odnalezienia się stacji w nowej politycznej rzeczywistości. Tym bardziej, że MSNBC konkuruje o widzów z innymi gigantami medialnymi takimi jak CNN, a po wyborach ich oglądalność drastycznie spadła.

Nie mniej jednak ich wizyta w Mar-a-Lago spotkała się z krytyką z prawa i z lewa. – Normalizowanie Trumpa to zły pomysł – napisała na platformie X Katie Phang, gospodarz sobotniego programu na kanale MSNBC.

O czym Mika Brzezinski i Joe Scarborough rozmawiali z Donaldem Trumpem

Dostało im się nie tylko od kolegów i koleżanek z ich stacji, ale również od konserwatywnych dziennikarzy, w tym byłej prezenterki Fox News Megyn Kelly. I nie tylko. – Nikt nie jedzie do Mar-a-Lago, by wyrazić swój sprzeciw, czy niezadowolenie – powiedział w wywiadzie dla “Wall Street Journal” Victor Pickard wykładowca z University of Pennsylvania, specjalizujący się w mediach.