Ciekawe są motywy przerwania w Saksonii sondażowych rozmów z partią Sahry Wagenknecht. SPD obraziła się na nią za to, że poparła wniosek AfD, którą oficjalnie BSW też miała izolować, o powołanie komisji badającej wprowadzanie restrykcji w czasie pandemii koronawirusa.

Problemem nie do przezwyciężenia było też żądanie BSW wprowadzenia do umowy koalicyjnej sprzeciwu wobec dostarczania broni Ukrainie i rozlokowania nowych amerykańskich rakiet w Niemczech. Sahra Wagenknecht nazywa takie punkty umowy (lub jej preambuły) „formułą pokojową” i nie daje się przekonać, że to broń i wsparcie dla Ukrainy to sprawy rządu federalnego, a nie landowego. Nacisk partii Wagenknecht okazał się nie do zniesienia nawet dla walczącego o pozostanie na stanowisku premiera Michaela Kretschmera, który dał się poznać jako najbardziej prorosyjski polityk w gronie liderów CDU. Utrzymywał bliskie stosunki z Władimirem Putinem.

Dylemat Turyngii. Jeżeli nie powstanie rząd anty-AfD, to AfD jeszcze się umocni

W Turyngii jeżynowe negocjacje nadal trwają. – Odbywają się po cichu i to dobrze. Sahrze Wagenknecht jednak zależy na konflikcie, a nie na harmonii. Do wyborów do Bundestagu potrzebuje skandali, dlatego przed nimi landowego rządu nie będzie. Na dodatek Wagenknecht nie może się skupiać na Turyngii, bo przyśpieszone wybory federalne ją zaskoczyły, nie ma nawet oddziałów swojej partii we wszystkich landach – mówi „Rzeczpospolitej” Sergej Lochthofen, pisarz i publicysta z Erfurtu, który przez dwie dekady był redaktorem naczelnym miejscowego dziennika „Thüringer Allgemeine”.

Turyngia jest jedynym landem, w którym AfD wygrała wybory i to zdobywając aż jedną trzecią głosów. Ma 32 z 88 mandatów, co daje jej mniejszość blokującą w rzadkich, ale kluczowych decyzjach dla landu. – Jeżeli nie powstanie rząd anty-AfD, to AfD jeszcze się w Turyngii umocni – tłumaczy Lochthofen swoją ocenę trwających wciąż rozmów z BSW („po cichu i to dobrze”). Podkreśla też, że kandydat na premiera Mario Voigt z CDU ma dodatkowy problem, część posłów z jego partii wolałaby współpracę z AfD. I są to posłowie o mocnej pozycji, zdobyli bowiem mandaty w okręgach (na południu i wschodzie landu), a nie z listy landowej.

Czy Sahra Wagenknecht zablokuje ważną inwestycję militarną w Brandenburgii?

W Brandenburgii sytuacja wygląda inaczej niż w Saksonii i Turyngii. – Negocjujący powstanie jeżynowej koalicji politycy sprawiają wrażenie, jakby nie przejmowali się kryzysem rządu federalnego – mówi „Rzeczpospolitej” Anja Hennig, politolożka z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.