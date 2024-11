Lider Konfederacji Sławomir Mentzen jako pierwszy z przedstawicieli partii reprezentowanych w Sejmie ogłosił start w wyborach prezydenckich 2025. Kandydować chcą też dwaj politycy Platformy Obywatelskiej, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, którzy w prawyborach ubiegają się o nominację Koalicji Obywatelskiej.

Sikorski i Trzaskowski: Pierwsza decyzja? Odebranie orderu Macierewiczowi

W październiku szef MSZ mówił, że oczekiwałby, iż prezydent Andrzej Duda pozbawi byłego ministra obrony narodowej i byłego przewodniczącego podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza orderu Orła Białego. - To, co już wiemy o tych oszustwach w podkomisji (badającej katastrofę smoleńską - red.), o tym, w jak skandaliczny sposób przeprowadził sprawę likwidacji WSI, jak szczuł Polaków na siebie nawzajem oznacza, że jest osobą niegodną posiadania tego orderu. Gdyby to ode mnie zależało straciłby go - przekonywał Sikorski.

Niedawno minister oświadczył, że jego pierwszą decyzją jako prezydenta będzie odebranie Orderu Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi. – Ślubuje, zrobię to pierwszego dnia – zadeklarował. W poniedziałek w rozmowie z TVN24 Rafał Trzaskowski pytany, jaka byłaby jego pierwsza decyzja w roli prezydenta odparł, że byłoby to odebranie Macierewiczowi Orderu Orła Białego.

Sławomir Mentzen chce odebrać ordery ludziom, którzy atakowali Polskę

Teraz do sprawy odbierania orderów odniósł się także Sławomir Mentzen. „Pomysł Trzaskowskiego i Sikorskiego, żeby odebrać Macierewiczowi Order Orła Białego, który otrzymał za działalność opozycyjną w PRL, jest kuriozalny” - ocenił we wpisie w serwisie X (dawniej Twitter). „Zamiast eskalować jałowy spór między PiS a PO, przyszły prezydent mógłby odebrać ordery ludziom, głównie obcokrajowcom, którzy nigdy nie powinni ich dostać, którzy wielokrotnie atakowali i obrażali Polskę i Polaków” - dodał.