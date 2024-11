Rzecznik PiS o decyzji PKW: Przygotowania do oszustwa

Rzecznik PiS Rafał Bochenek komentuje decyzję PKW: Eliminowanie opozycji

Rzecznik PiS Rafał Bochenek decyzję PKW skomentował na platformie X, pisząc, że "decyzja politycznych nominatów w PKW obecnej koalicji 13 grudnia pokazuje, że planem rządzących jest eliminowanie jedynej realnej opozycji w Polsce poprzez bezprawne, administracyjne działania".

Bochenek przekonuje, że rządzący mają świadomość, że " demokratycznie, uczciwie nie wygrają" i dlatego mają działać metodą faktów dokonanych.

„W sytuacji jaka została stworzona trudno mówić o uczciwych wyborach prezydenckich w Polsce” - pisze Bochenek (pisownia oryginalna, red.). „Wszystko na to wskazuje, iż jest to element przygotowania do oszustwa w zbliżających wyborach głowy państwa”.

Rzecznik PiS twierdzi, że działania te mają na celu "wprowadzenie systemu autokratycznego w Polsce, sterowanego osobiście przez Tuska".