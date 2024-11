Premier Donald Tusk zmienił zdanie. „Nikt nie powstrzyma Putina telefonami”

Jak dodał premier, „następne tygodnie będą decydujące, nie tylko dla samej wojny, ale także dla naszej przyszłości”.

Odniósł się w ten sposób do rozmowy telefonicznej, podczas której kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do rozpoczęcia rozmów z Ukrainą, które otworzą drogę do „sprawiedliwego i trwałego pokoju”.

Olaf Scholz zażądał wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy

Jednak jeszcze dwa dni temu premier „z satysfakcją” odnotował rozmowę Olafa Scholza z Władimirem Putinem. „Przed chwilą odebrałem telefon od kanclerza Scholza, który zdał mi relację z rozmowy z W. Putinem. Z satysfakcją przyjąłem informację, że kanclerz nie tylko jednoznacznie potępił rosyjską agresję, ale że powtórzył polskie stanowisko: nic o Ukrainie bez Ukrainy” – napisał Tusk na Twitterze.