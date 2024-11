Starcie kandydatów PiS? Karol Nawrocki i Przemysław Czarnek będą debatować o edukacji historycznej

Jakie więc plusy i minusy mają zdaniem politolożki potencjalne kandydatury Czarnka i Nawrockiego? – Czarnek jest bardzo wyrazisty, może więc mobilizować elektorat, a także struktury, w tym dawnej Solidarnej Polski. Jednocześnie ma duży elektorat negatywny: badania CBOS pokazują, że to ok. 60 procent. Może więc mobilizować przysłowiowe Jagodno i wyborców lewicowych, którzy teraz są rozczarowani polityką obecnego rządu. Prezes Jarosław Kaczyński stoi przed decyzją, co przeważy – kontynuuje politolożka.



– Nawrocki, jest mało rozpoznawalny. Również w elektoracie PiS. Jest wciąż sporo czasu, poza tym, kogo PiS nie wystawi, wejdzie do drugiej tury. Ale czy to wystarczy? Przy czym może sięgnąć po wyborców PSL. Drugi problem, który widzę, to brak doświadczenia. Powstaje pytanie, czy sprawdzi się w kampanii, która wymaga chociażby sprawnych wystąpień na wiecach – wyjaśnia prof. Wincławska.



Czy debata w IPN nie jest ograniczoną w formie próbą zastąpienia prawyborów? – To nie członkowie PiS będą decydowali. Debata jest więc testem na to, jak wypadają. Dla jednego i drugiego to dobry, wygodny temat. Czarnek potrafi sobie zjednać publiczność. Nawrocki ma mniejsze doświadczenie jako mówca, ale to bliskie mu zagadnienia – ocenia politolożka.