Sutryk, który został w czwartek zatrzymany przez CBA w związku z podejrzeniami dotyczącymi dyplomu MBA, który uzyskał na Collegium Humanum. Sutryk jest oskarżany przez prokuraturę o wręczenie korzyści majątkowej byłemu rektorowi Collegium Humanum w zamian za dyplom mimo że prezydent Wrocławia – jak twierdzi prokuratura – studiów nie ukończył. Prokuratura zarzuca też Sutrykowi posługiwanie się dyplomem do tego, by uzyskać prawo do zasiadania w radach nadzorczych.



Jacek Sutryk: Nie zamierzam podawać się do dymisji

Prezydent Wrocławia odpiera te zarzuty. „Za studia zapłaciłem z własnej kieszeni, zdałem również egzamin” - zapewniał po I turze wyborów samorządowych we wpisie na Facebooku. Do wpisu dołączył również skan przelewu jakiego dokonał, by opłacić studia w Collegium Humanum - 9,5 tys. zł. „Tak wygląda mój prywatny przelew, z prywatnego konta bankowego, za moje studia podyplomowe” - zapewniał prezydent Wrocławia.

W rozmowie z TVN24 Sutryka pytano czy w związku z podejrzeniami prokuratury nie rozważał podania się do dymisji (w kwietniu 2024 roku Sutryk wygrał wybory na prezydenta miasta, stanowisko to zajmuje od 2018 roku).



- Ja takich głosów (wzywających do dymisji – red.) nie słyszałem, wręcz odwrotnie, otrzymuję od wielu wrocławianek i wrocławian głosy wsparcia. Wrocławianie mnie wybrali, mogą zdecydować - mówił prezydent Wrocławia.