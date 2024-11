Patryk Jaki kandydatem PiS na prezydenta? „Rozważamy różne opcje"

PiS nie wyłoniło jeszcze swojego kandydata na prezydenta. Gotowość do startu w wyborach zadeklarował jednak prezes IPN Karol Nawrocki. Jego rywalem w walce o nominację miałby być były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Do sprawy odniósł się na antenie Radia Zet wiceprezes PiS Patryk Jaki.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Sikorski czy Trzaskowski? Czarnek czy Nawrocki? Kto miałby największą szansę na prezydenturę? Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość nie wybrały jeszcze swoich kandydatów do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. W KO o nominację ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ Radosław Sikorski. Wśród potencjalnych kandydatów PiS-u wymienia się posła Przemysława Czarnka i szefa IPN Karola Nawrockiego. W sondażu IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu zapytano Polaków, który z kandydatów miałby największe szanse na zwycięstwo w wyborach.

Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta – Karol Nawrocki czy Przemysław Czarnek? Patryk Jaki: Rozważamy też inne opcje

- Uważam, że zarówno kandydatura Karola Nawrockiego, jak i Przemysława Czarnka, mają swoje zalety. Jesteśmy na końcowym etapie procesu, który pozwoli wybrać kandydata – powiedział polityk. Choć wcześniej partia Jarosława Kaczyńskiego zapowiadała, że swojego kandydata wybierze do końca listopada, to Jaki stwierdził, że kandydatura ta „zostanie przedstawiona do końca roku”. - Nie ma ostatecznej decyzji, kiedy dokładnie go przedstawimy – przyznał.

- Nawrocki i Czarnek mają swoje zalety. Sytuacja w USA pokazała jednak, że powinniśmy się zwracać w stronę kandydata, który ma dużo charyzmy – który będzie potrafił walczyć i przekonywać do siebie. Żyjemy w czasach całkowicie innej kampanii wyborczej – kandydat na bieżąco będzie pokazywany i nagrywany. Wydaje się, że na pierwszy rzut oka Przemysław Czarnek ma więcej tego typu zalet, ale Karol Nawrocki też jest bardzo ciekawym kandydatem – stwierdził Patryk Jaki. - Rozważamy także inne opcje – podkreślił.