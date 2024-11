Wybory w 40 okręgach w PiS trwały od końca października do ostatniego weekendu. To był pierwszy taki proces od lat. W międzyczasie partia zmieniała strukturę wewnątrz – testowano układ, w którym wewnętrznych okręgów jest 100, funkcjonował też wcześniej podział na 16 regionów – ale ostatecznie PiS wróciło do formuły, w której okręgi partyjne odpowiadają okręgom do Sejmu. Celem tych wszystkich zmian było odświeżenie struktur, też w ramach przygotowań do kampanii prezydenckiej, która rozpocznie się w praktyce z chwilą wybrania kandydata a zakończy się w maju przyszłego roku. Czy to się udało?

Wybory wewnętrzne w PiS. Dlaczego przegrali nominaci Jarosława Kaczyńskiego?

PiS rok po przegranych wyborach przechodziło pewne wewnętrzne turbulencje. W Małopolsce, gdzie po wyborach samorządowych doszło do wewnętrznej wojny na tle kandydata rekomendowanego przez Kaczyńskiego na marszałka województwa – Łukasza Kmity. Wybory wewnętrzne były w pewnym sensie testem też dla samego Kaczyńskiego, jak i dla frakcji w samym PiS. W partii komentowane są wyniki w dwóch okręgach, gdzie przegrali kandydaci rekomendowani przez Kaczyńskiego. Jeden z nich to były minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk, który dostał tylko 49 głosów, a przeciwko było 74 delegatów w trakcie zjazdu w okręgu poznańskim. Drugim był Maciej Małecki, który przegrał w okręgu płocko-ciechanowskim. – Przegrał z lokalnym sojuszem innych posłów PiS przeciwko niemu – wskazuje jeden z naszych rozmówców.

A co z Małopolską? – Partia jak była podzielona, tak jest – mówi ironicznie nasz informator z PiS w regionie. Swoje wpływy na różnych poziomach utrzymała zarówno frakcja Ryszarda Terleckiego, jak i Beaty Szydło. Niedoszły marszałek województwa Łukasz Kmita został wybrany szefem okręgu krakowskiego. A kojarzony z Beatą Szydło poseł Mariusz Krystian został wcześniej wybrany szefem okręgu obejmującego zachodnią Małopolskę. Politycy PiS zwracają uwagę, że np. do zarządu okręgu krakowskiego z najlepszym wynikiem ze wszystkich startujących dostał się Michał Drewnicki, który wcześniej był szefem lokalnych struktur w Krakowie. Po kryzysie w regionie zastąpiła go była kurator Barbara Nowak.