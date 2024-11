Wewnętrzne przegrupowanie w PiS. Kadencja lokalnych władz na dwa lata „to nie przypadek”

Co dalej z Jackiem Kurskim?

Wybory na lokalnym szczeblu interesują głównie działaczy oraz dziennikarzy. Ale są wyjątki. Kilka dni temu Wirtualna Polska poinformowała, że kandydatem na szefa okręgu gdańskiego z rekomendacją Kaczyńskiego ma być Jacek Kurski. Wybory w tym regionie planowane są na kolejny weekend. Czy Kurski rzeczywiście zostanie wybrany, a wcześniej zgłoszony jako kandydat? Nasi informatorzy są bardzo sceptyczni, że do takiego wyboru rzeczywiście dojdzie. – To wynika m.in. ze względów formalnych. Kurski chce pełnić równolegle funkcje doradcze w EKR w Brukseli, a to uniemożliwi mu pełnienie funkcji w Polsce – mówi jeden z naszych dobrze poinformowanych rozmówców. Samo jednak pojawienie się informacji o takiej możliwości wywołało liczne komentarze w mediach – nie tylko ze strony PiS.

Czytaj więcej Komentarze Między Czarnkiem a Nawrockim. Na czym polega prezydencki dylemat PiS PiS odwleka wybór kandydata na prezydenta, bo tak naprawdę nie ma dobrego wyboru, a każda decyzja będzie wiązać się z pewnym ryzykiem, które będzie trzeba podjąć.

Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta

Wybory lokalne miały być w jednej z rozważanych przez PiS opcji połączone z prawyborami prezydenckimi. Ale niemal w ostatniej chwili przed rozpoczęciem zjazdów w regionach taki pomysł władze PiS odrzuciły. Zdaniem większości polityków PiS prawybory faworyzowałyby Przemysława Czarnka, jednego z polityków rozważanych do nominacji. Czarnek zapowiedział już, że od przyszłego tygodnia rozpoczyna objazd kraju. – Jestem już przygotowany, rozpoczynam tournée po Polsce, które będę prowadził do maja przyszłego roku, po to, żeby każdego kandydata PiS, który będzie na tym wozie, który będzie zmierzał pod górę na szczyt, do zwycięstwa w wyborach prezydenckich, dowieźć tam pierwszego – powiedział w Polsat News.

Poza Czarnkiem rozważany jest jeszcze szef IPN Karol Nawrocki czy były szef MON Mariusz Błaszczak. PiS swoją decyzję – co zapowiedział publicznie Kaczyński – ma ogłosić w drugiej połowie listopada.