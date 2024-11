Nowa szefowa Partii Konserwatywnej. Kemi Badenoch pogrzebie torysów?

Tyle że Badenoch wcale nie reprezentuje idei postępowych. W lipcu w wyborach do Izby Gmin torysi dostali ledwie 24 proc. głosów, co przełożyło się na 121 posłów w 650-osobowym gremium. To był najgorszy wynik w blisko 200-letniej historii partii.

Brytyjczycy wystawili w ten sposób rachunek za 14 lat rządów torysów naznaczonych niespełnionymi obietnicami ekspansji gospodarczej po brexicie. Po dymisji Sunaka rozpisano więc wśród wszystkich członków ugrupowania wybory na nowego przywódcę. Jeden z kandydatów, były szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly, apelował o „powrót do centrum”. Na finale znalazł się jednak poza Badenoch inny radykał Robert Jenrick, którego najważniejszym postulatem było wyprowadzenie kraju z europejskiej konwencji praw człowieka.

Podobnie jak ten ostatni, także nowa liderka partii uważa, że największe zagrożenie dla konserwatystów płynie ze strony Reform UK. Sondaże dają już temu ugrupowaniu 19 proc., relatywnie niewiele mniej niż torysom (27 proc.) czy Partii Pracy (28 proc.).

Badenoch obawia się, że w kolejnych wyborach parlamentarnych, które muszą się odbyć najpóźniej w 2029 roku, to drużyna Farage’a okaże się największą siłą na prawicy. Przy większościowej ordynacji wyborczej mogłoby to doprowadzić do całkowitej marginalizacji jej ugrupowania.

David Cameron już próbował zatrzymać Farage’a. To doprowadziło do brexitu

44-letnia Badenoch od początku była zwolenniczką brexitu. Półżartem twierdziła, że co dziesiąty urzędnik w Wielkiej Brytanii powinien trafić do więzienia. Jej zdaniem świadczenia macierzyńskie są zbyt wysokie. Apologetka imperium brytyjskiego opowiada się za radykalnym ograniczeniem imigracji i równie ostrym cięciem podatków. Uważa, że tylko biologia determinuje płeć, co stawia ją w kontrze do środowisk transpłciowych. Jej współpracownicy twierdzą, iż ma tak wybuchowy charakter, że i w pustym pokoju zaangażowałaby się w kłótnię.