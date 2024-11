Kanclerz Scholz dymisjonuje ministra finansów. Koniec koalicji i przedterminowe wybory? (WIDEO)

Zapowiadając dymisję ministra finansów Christiana Lindnera kanclerz Olaf Scholz oświadczył, że jest ona spowodowana "ciągłymi rozbieżnościami dotyczącymi wydatków i reform gospodarczych".

Otwiera to drogę do głosowania nad wotum nieufności dla rządu kaclerza Scholza i przedterminowych wyborów. Do głosowania, jak wskazał Scholz, mogłoby dojść 15 stycznia. Jeśli Scholz przegra głosowanie, przedterminowe wybory mają się odbyć w marcu.

Podczas spotkania liderów trzech partii - SPD, FDP i Zielonych – w środę wieczorem Christian Lindner powiedział Olafowi Scholzowi, że nie widzi sposobu na kontynuowanie koalicji i wezwał go ogłoszenia przedterminowych wyborów.