Kai-Olaf Lang: Europa liczy na kompromis

W otoczeniu Trumpa rozważane są różne scenariusze. Nikt nie chce „sprzedać” Ukrainy i oddać jej Putinowi za darmo. Prawdopodobny może być scenariusz, że Trump postara się skłonić Kijów do rozmów z Rosją, ale musi to samo uczynić w stosunku do Moskwy. Aby zmotywować Putina, może zagrozić utrzymaniem pomocy dla Ukrainy na obecnym poziomie lub nawet jej zwiększeniem.

Czy gdyby doszło do niekorzystnego dla Ukrainy rozwiązania, nie oznaczałoby to, że cały wysiłek wojenny Kijowa, jak i Zachodu, zostałby zmarnowany?

W pewnym sensie tak może się stać. Wszystko zależy od tego, jak miałby ten proces przebiegać. Czy porozumienie zostanie Ukrainie narzucone, czy też uczestnicząc w jego wypracowaniu, Kijów mógłby utrzymywać, że jednak osiągnął chociażby częściowy sukces. Nie będzie nim na pewno sytuacja, w której Kijów będzie musiał się zrzec – nie formalnie, ale faktycznie – kontroli nad częścią swego terytorium, a w dodatku Zachód pod naciskiem USA zrezygnuje z perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO. Byłaby to dla Rosji oznaka braku jedności Zachodu.

Czy Trump podtrzyma to, co zapowiedział, że zachęcać będzie Rosję do „zrobienia porządku” z tym krajem NATO, który nie wywiązuje się z obowiązków finansowych w zakresie obronności?

Nie sądzę, aby postępował w ten sposób. Wiele krajów wydaje już na obronę więcej, niż rekomenduje NATO, jak np. Polska czy kraje bałtyckie. Trump może jednak wykorzystać podobną retorykę do wywierania nacisku na niektóre państwa i to nie wyłącznie w sprawach bezpieczeństwa, ale w warunkach sporów handlowych czy gospodarczych.

W jaki sposób zwycięstwo Trumpa umocni ugrupowania konserwatywne i populistyczne w Europie? Mowa chociażby o Viktorze Orbánie.

Bez wątpienia wzmacnia to siły antyestablishementowe w Europie. Jeżeli chodzi o Orbána, to niewątpliwie odczuwa on satysfakcję. Ma specjalne relacje z Trumpem i pewnie chciałby odgrywać rolę pośrednika w zakończeniu wojny w Ukrainie. Nie sądzę, aby nowa amerykańska administracja uznała, że jest przywódcą, z którego usług można skorzystać. Trump sam zapragnie być autorem ewentualnego porozumienia w sprawie Ukrainy.