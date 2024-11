Sukces Trumpa zmienia polityczną układankę w Polsce – od PiS po koalicję rządzącą

– Niczego takiego bym się nie spodziewał w tej chwili – przyznaje jeden z naszych informatorów znających mechanizm działań władz partii. Nasi rozmówcy powtarzają, że „w tej chwili” nieformalnie uznaje się, że kandydatem jest Trzaskowski, a nie Radosław Sikorski. I że to prezydent Warszawy zostanie ogłoszony 7 grudnia. Ale to jest sytuacja obecna. Szef MSZ i jego stronnicy podkreślali, że konieczne są pogłębione sondaże w listopadzie, które pokażą ostatecznie, kto jest lepszym kandydatem.

Czy PiS poczeka na Koalicję Obywatelską?

Poza radością ze zwycięstwa Trumpa politycy PiS podkreślają, że liczą na dalszą eskalację sporu w Koalicji Obywatelskiej na tle kandydata na prezydenta. I to tylko jeden z powodów, dla którego władze PiS – jak wynika z naszych rozmów – wcale nie muszą się teraz spieszyć z przedstawieniem kandydata. Spór w PO ma na to wpływ. I może się okazać, że PiS swojego kandydata przedstawi nie tyle w drugiej połowie listopada, ile nawet później.

Niezależnie od nurtu dyskusji politycy PiS są przekonani w kuluarach, że zwycięstwo Trumpa – i to tak wyraziste – zmienia na korzyść pozycję ich partii jako głównej siły opozycyjnej

Teraz w PiS na tle sukcesu Trumpa ścierają się zaś dwa główne nurty dyskusji, jeśli chodzi o strategię na kampanię. Jeden z nich to przekonanie, że teraz PiS musi wybrać twardszy kurs w kampanii prezydenckiej – co ma eliminować kandydatów bardziej w centrum. Drugi nurt – że Trump wygrał przede wszystkim dzięki przesłaniu dotyczącym gospodarki i sytuacji zwykłych Amerykanów oraz takim tematom, jak imigracja (również pokazywanym przez jego sztab przez pryzmat gospodarczy i miejsc pracy) czy energetyka. Niezależnie od nurtu dyskusji politycy PiS są przekonani w kuluarach, że zwycięstwo Trumpa – i to tak wyraziste – zmienia na korzyść pozycję ich partii jako głównej siły opozycyjnej. Niektórzy nawet uznają, że 5 listopada to zdecydowanie najlepszy dzień PiS od chwili wyborów parlamentarnych 15 października 2023.

Lewica ma swoje dylematy

Wygrana Trumpa ma swoje potencjalne konsekwencje również dla Lewicy. Z naszych rozmów wynika, że w obliczu porażki Harris zachwiać się może wewnętrzna teza, że Lewica musi postawić na kobietę w wyścigu prezydenckim. Lewica ma jeszcze kolejne tygodnie na podjęcie swojej decyzji – być może do przełomu roku. Do tego momentu w rozmowach pojawiało się kilka nazwisk: Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, Magdaleny Biejat, Katarzyny Kotuli czy posła Łukasza Litewki lub nawet prezydenta Włocławka Krzysztofa Kukuckiego.