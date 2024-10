Dymisja wiceministra z Trzeciej Drogi. Posłanka Polski 2050: To polityk PSL

Powodem środowej dymisji Tomczaka były środowe publikacje Wirtualnej Polski. Wirtualna Polska napisała, że wiceminister bardzo aktywnie zabiega o przeforsowanie ustawy o dopłatach do kredytów (program „Na start” inaczej nazywany „Kredytem 0 proc.”), a jednocześnie związana z nim kancelaria notarialna od lat zarabia na pośredniczeniu w transakcjach na rynku pierwotnym (przygotowuje umowy deweloperskie i akty przeniesienia własności). Wirtualna Polska zarzuciła też byłemu już wiceministrowi lobbing na rzecz chińskich koncernów technologicznych.

Aleksandra Leo, wiceszefowa klubu Polski 2050 o dymisja Jacka Tomczaka: Nie wpływa dobrze na naszą koalicję, Trzecią Drogę

Leo była pytana czy sprawa wiceministra zaszkodzi Trzeciej Drodze. - Na pewno ta sprawa nie wpłynie korzystnie na PSL, bo pan Jacek Tomczak to polityk PSL. Dobrze, że do tej dymisji doszło. Taka sytuacja nie może mieć miejsca - przekonywała posłanka. Posłanka zwróciła uwagę, że niedopuszczalne jest, by wiceminister intensywnie działał na rzecz przyjęcia ustawy ws. kredytu 0 proc., a jednocześnie mógł czerpać z niej zyski. Tomczak należy do partii Centrum dla Polski, która - wraz z PSL - tworzyła tzw. Koalicję Polską. Do Sejmu wszedł z list Trzeciej Drogi należąc do puli kandydatów PSL.



A czy sprawa Tomczaka zaszkodzi sojuszowi Polski 2050 z PSL?



- Takie sytuacje nigdy nie wpływają dobrze ani na koalicję rządzącą, ani na koalicję naszą, Trzecią Drogę. Jak to wpłynie na Trzecią Drogę w przyszłości? Zobaczymy. Nie musimy teraz podejmować decyzji. Maraton wyborczy mamy za sobą. Decyzji teraz, o przyszłości Trzeciej Drogi nie musimy podejmować - odparła posłanka.