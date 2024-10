Budapeszt w Tbilisi. Dokąd popłynie Gruzja?

Analityk PISM: Wybory w Gruzji nie były w pełni uczciwe i demokratyczne

– W mojej ocenie te wybory nie były w pełni uczciwe i demokratyczne. Czy sfałszowane? Byłbym bardzo ostrożny. Obserwatorzy OBWE mówili we wstępnym oświadczeniu o licznych nieprawidłowościach, ale nie użyli stwierdzenia, że wybory były sfałszowane – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Wojtasiewicz, analityk ds. Kaukazu Południowego w PISM. – Gdyby nie doszło do szeregu nieprawidłowości, np. w postaci podwójnego głosowania przez te same osoby, dorzucania głosów, ataków na obserwatorów przez uzbrojonych chuliganów czy bijatyk pod lokalami wyborczymi, to wynik Gruzińskiego Marzenia mógłby być o te kilka procent niższy – dodaje.

Jak twierdzi, w Gruzji, podobnie jak w wielu państwach dawnego Związku Radzieckiego, do nieprawidłowości dochodzi jeszcze przed wyborami. – Chodzi o przewagę finansową partii rządzącej, ale też przewagę medialną czy wykorzystanie aparatu administracyjnego państwa do nacisku na pracowników sfery budżetowej, by głosowali na partię władzy. Nikt jednak nie będzie w stanie policzyć, jaki odsetek wyborców zagłosował pod tego typu naciskami – uważa analityk PISM.

Gruzja obawia się nowej wojny z Rosją

Władze gruzińskie odrzucają wszystkie oskarżenia o fałszerstwach wyborczych. Zaprzeczają też, że prowadzą kraj do zbliżenia z Rosją Władimira Putina, i deklarują, że dążą do integracji z UE i NATO. Premier Irakli Kobachidze w rozmowie z BBC przyznał, że nieprawidłowości miały miejsce, ale przekonywał, że wybory „przebiegły zgodnie z prawem i zasadami demokracji”. Rządzący w Tbilisi nie dołączyli jednak do antyrosyjskich sankcji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, a Rosjanie stanowią tam dzisiaj największą grupę turystów (po obywatelach sąsiedniej Turcji).

– Zwrot w polityce zagranicznej władz Gruzji w ciągu ostatnich dwóch lat nie wynika z chęci jakiegoś sojuszu z Rosją, lecz z obawy przed Rosją. Uważają, że jeżeli Gruzja byłaby zbyt prozachodnia i proukraińska, to mogłoby dojść do powtórki sytuacji z 2008 roku (wówczas po kilkudniowej wojnie z Rosją kraj stracił Abchazję i Osetię Południową – red.). Tym też rządzący w Tbilisi próbowali zastraszyć społeczeństwo, a wielu Gruzinów nosi tę traumę sprzed lat, bo Rosjanie najechali na ich kraj. Obserwują też to, co się dzieje w Ukrainie. I ta propaganda Gruzińskiego Marzenia działa – mówi Wojtasiewicz.

Przypomina, że władze w Tbilisi nie zrealizowały też reform proponowanych przez Komisję Europejską. A chodziło m.in. o deoligarchizację, walkę z korupcją, reformę sądownictwa i niezależności mediów.