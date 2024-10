Krzysztof Bosak ocenia rząd Donalda Tuska. „Kabaret, katastrofa dla Polski”

Gościem porannego programu Jacka Nizinkiewicza był Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, wicemarszałek Sejmu, prezes Ruchu Narodowego. Polityk zapytany został między innymi o bilans zysków i strat rok po wyborach parlamentarnych. - Wydaje mi się, że jest niewesoły – ocenił.

Bosak: Praworządność, sądownictwo, prokuratura, sektor służb mundurowych? To wszystko leży. Rząd Tuska to rozczarowanie

- Jest ogromny chaos w rządzeniu państwem – ma to wymiar gospodarczy, sektora prywatnego, inwestycji publicznych, perspektyw energetycznych i gospodarki budżetowej, gdzie w przyszły rok wejdziemy z absolutnie wyjątkowym deficytem w wysokości prawie 300 miliardów. To równowartość tego, jak kiedyś zadłużaliśmy się przez dekadę. Mimo że nie trwa jakiś szczególny kryzys, wojna czy pandemia – powiedział Bosak. - Mamy też ogromny kryzys w tych sprawach, w których rząd zapowiadał, że będzie coś poprawiał – na przykład praworządność, sądownictwo, prokuratura, sektor służb mundurowych. To wszystko leży, co pokazała powódź. Dodatkowo powódź obnażyła niezdolność państwa do zarządzania kryzysowego i niezdolność do udzielania pomocy – dodał. - Wbrew zapowiedziom nie mamy też żadnej poprawy pozycji Polski w UE. Opowiadano, że kiedy do władzy dojdzie rzekomo światła i proeuropejska część polskiej sceny politycznej, to pozycja Polski w UE się poprawi. Nic takiego nie nastąpiło. Silne państwa unijne postępują wobec Polski arogancko i narzucają nam swoje interesy dokładnie tak, jak miało to miejsce wcześniej. Nawet wszystkie pieniądze z KPO nie zostały odblokowane, a te, które zostały, to zostały odblokowane na niekorzystnych dla nas zasadach. Dla mnie bilans tego roku to jest jedno wielkie rozczarowanie i z dużym niepokojem należy patrzeć w przyszłość - zaznaczył Krzysztof Bosak.

Krzysztof Bosak: Rząd Tuska to kabaret. Niczego nie zaczął, a wiele opóźnił i zepsuł. Spotęgował chaos wygenerowany przez PiS

- Rząd Donalda Tuska nie zdaje egzaminu. Widać wyraźnie, że nie ma żadnego programowego ani przywódczego spoiwa poza byciem anty-PiS. Nic dobrego z tego wyniknąć nie mogło. Tam, gdzie są elementy normalności czy zachowania racji stanu, to są te obszary, gdzie jest jakaś kontynuacja w ramach administracji. Uważam, że ten rząd to jest katastrofa dla Polski i niecierpliwie czekam roku 2027 i wyborów - ocenił Bosak. - W pierwszy rok po wyborach odsłania się swoje plany i strategię rządzenia. Nie da się wszystkiego oczywiście zrealizować, ale zaczyna się pewne rzeczy. Jeżeli popatrzymy co ten rząd zaczął, jakie plany odsłonił i jaką strategię rządzenia zaprezentował, to jest jedno wielkie nic - podkreślił. - To jest kabaret. Oczywiście, że w rok nie da się zbudować atomu, CPK, uregulować Odry, zmodernizować służb. Ale można zacząć. Ten rząd niczego nie zaczął, a wiele opóźnił, zepsuł i spotęgował chaos wygenerowany przez ostatni rząd - ocenił polityk.