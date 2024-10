Prawybory w PiS, ale i tak decydowałby Jarosław Kaczyński? Wiceprezes partii komentuje

Czytaj więcej Polityka Szczera deklaracja Szymona Hołowni. "Nie wchodzę do drugiej tury" - Obstawiam bardzo nieprzewidywalny finał pierwszej tury - powiedział Szymon Hołownia, pytany o wybory prezydenckie 2025. Lider Polski 2050 odniósł się do sondażu "Rzeczpospolitej" i przyznał, że według obecnych badań, jeśli wystartowałby w wyborach, to nie dostałby się do drugiej, decydującej tury.

Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości i były minister-członek Rady Ministrów w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego zastrzegł, że kierownictwo partii nie podjęło decyzji w sprawie prawyborów. - Ja też powiem szczerze, że wierzę w taką genialną intuicję pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Proszę sobie przypomnieć, co było dziewięć lat temu i kogo wskazał - polityka z drugiego rzędu - podkreślił.

Prawybory w PiS? Poseł mówi, że kandydata na prezydenta wskaże prezes PiS

Poseł został w Polsat News zapytany o opinię polityków obecnej koalicji, że nawet gdyby w PiS odbyły się prawybory, to ostatecznie decyzję w sprawie kandydata PiS na prezydenta i tak podjąłby Jarosław Kaczyński. - No zawsze lider partii musi mieć ten decydujący głos, to jest rzecz oczywista - odpowiedział Wójcik. - Gdyby rzeczywiście prawybory się odbyły, no to głos osób uczestniczących byłby niezwykle ważny, ale trudno pomijać głos osoby, zwłaszcza w takim ugrupowaniu jak Prawo i Sprawiedliwość... jeszcze raz mówię, Jarosław Kaczyński miał zawsze genialną intuicję i myślę, że nas dzisiaj prowadzi do władzy. Z całą pewnością on wskaże ostatecznie takiego kandydata, który wygra - mówił w wywiadzie Wójcik.

Były minister został zapytany o nieoficjalne doniesienia, według których w prawyborach mieliby wziąć udział Karol Nawrocki, Marcin Przydacz, Mariusz Błaszczak i Tobiasz Bocheński, nie ma natomiast Patryka Jakiego, europosła, byłego kandydata na prezydenta Warszawy, polityka, który w zastępstwie zmagającego się z poważną chorobą Zbigniewa Ziobry kieruje Suwerenną Polską. Na niedawnym kongresie PiS w Przysusze Jaki i Kaczyński podpisali dziesięciopunktową deklarację ideową w związku z ogłoszonym połączeniem PiS i Suwerennej Polski.

W Polsat News Michał Wójcik odparł, że lista ewentualnych uczestników prawyborów to medialne spekulacje. Dodał, że nie ma dokładnej wiedzy na ten temat. - Nie jestem w tym wąskim zespole, który bada te osoby. Nie wiem, która osoba jest analizowana - zastrzegł. Przekonywał, że Jaki to osoba, która "spokojnie mogłaby powalczyć". - Ale nie przesądzam tego, bo ostatecznie decyzje zapadają w zupełnie innym gronie - podkreślił.