Co zrobiłby Donald Trump w przypadku ataku Chin na Tajwan? Były prezydent USA komentuje

- Powiedziałbym Chinom: jeśli wkroczycie na Tajwan, to choć będzie mi przykro, zamierzam was opodatkować na od 150 do 200 procent – powiedział były prezydent USA i republikański kandydat w wyborach w Stanach Zjednoczonych.

Atak Chin na Tajwan? Donald Trump: Miałem z Xi Jinpingiem bardzo silne relacje. Szanuje mnie

Trump zapytany został także, czy użyłby siły militarnej w przypadku blokady Tajwanu przez Chiny. - Miałem z prezydentem Chin Xi Jinpingiem bardzo silne relacje. Nie musiałbym używać siły militarnej, gdyż mnie szanuje i wie, że jestem wariatem - zaznaczył.

Podczas rozmowy z dziennikiem „Wall Street Journal” Donald Trump mówił także o inwazji Rosji na Ukrainę. Zaznaczył – po raz kolejny – że „gdyby nadal sprawował urząd prezydenta, prezydent Rosji Władimir Putin nie rozpocząłby inwazji”. - Powiedziałem Putinowi: Władimirze, mamy świetne relacje. Władimirze, jeśli zaatakujesz Ukrainę, uderzę cię tak mocno, że nawet w to nie uwierzysz. Uderzę cię w sam środek Moskwy – mówił.

Manewry Chin wokół Tajwanu

Republikański kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas kampanii wyborczej przedstawił plany wprowadzenia ceł w wysokości od 10 do 20 proc. na praktycznie cały import, a także 60 proc. lub więcej na towary z Chin. Jego zdaniem doprowadziłoby to do zwiększenia produkcji w USA.