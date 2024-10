Dr Jacek Kucharczyk: Andrzej Duda nie nadaje się na lidera PiS. Nie ta osobowość

Kucharczyk: Andrzej Duda miał prestiż, widzialność i niski poziom odpowiedzialności. Czuł się dobrze jako prezydent

Jak przyznał dr Kucharczyk, „nie bardzo potrafi sobie wyobrazić, co miałby robić Andrzej Duda poza polityczną emeryturą”. - Na lidera partii on się nie nadaje. To nie jest ten typ osobowości, który miałby cierpliwość i zdrowie do zarządzania strukturami partyjnymi, do tworzenia strategii. On się dobrze czuł jako prezydent, bo to dawało mu prestiż, widzialność, bardzo niski poziom odpowiedzialności za swoje działania - ocenił ekspert. - Nie bardzo widzę nawet jakby PiS mógłby go zagospodarować. Nazwisko prezydenta nie pojawia się na tej giełdzie następców Jarosława Kaczyńskiego, więc muszę powiedzieć, że trochę mnie dziwi ta postawa Andrzeja Dudy. Miałby czas, żeby zawalczyć o swoje dziedzictwo, czyli to, jak zostanie zapamiętany. A zostanie zapamiętany jako prezydent, który miał swój udział – chociaż nie był to udział wiodący – w tej erozji ustroju demokratycznego, jaka się dokonywała do ostatnich wyborów parlamentarnych. Właściwie niewiele więcej będzie można o nim powiedzieć i tym swoim orędziem utrwalił ten wizerunek - zaznaczył dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych.